Захарова поделилась воспоминаниями о Чуркине

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин был очень требователен к себе и всех мерил по это "планке", но при этом был совершенно неприхотлив в рабочих вопросах и исключительно знал английский язык, рассказала в фильме Сергея Брилева "Чуркин" на канале Россия 1 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Фильм вышел в канун годовщины смерти дипломата.

Захарова вспоминает кожаную папку, с которой Чуркин ходил на заседания ООН.

"Казалось бы, с парадной стороны видно, что она не "парадная" вся, потертая вся… Это удивительно: человек-звезда, человек, которым восхищается весь мир, он в рабочих вопросах был абсолютно неприхотлив", — говорит Захарова.

Также она отмечает, что Чуркина она поняла не сразу. "Слишком жёсткий, строгий, требователен к другим. Спустя годы я поняла, что в первую очередь высочайшая планка требовательности у него бывала к самому себе. А потом он требовал от окружающих уже по своей планке", — рассказывает Захарова.

Она также вспоминает уникальное знание Чуркиным английского языка.

"Это совершенно иное знание языка: цитаты классиков… Когда ты работаешь – это бесценно. Цитаты из писем, цитаты из стихов, из фильмов", — говорит Захарова, отмечая, что никто в этом случае не мог ему сказать, что он из какой-то другой страны.