В Воронежской области в зоне паводка могут оказаться 3,2 тысячи человек

ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Паводок может охватить в Воронежской области 41 населенный пункт, где проживают 3,2 тысячи человек, сообщает в понедельник правительство региона.

Готовность к паводку на территории Воронежской области обсуждалась 19 февраля на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел врио губернатора Александр Гусев.

"При крайне неблагоприятном развитии паводковой ситуации от всех рисков весеннего наводнения (в том числе стокового) в зоне возможного затопления окажется 41 населенный пункт в 23 муниципальных образованиях (до 1503 жилых домов с населением до 3201 человека)", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, в целом в зону возможного затопления попадают 22 населенных пункта — до 700 домов с населением 1,6 тысячи человек.

"Существует вероятность затопления 21 низководного моста. При половодье по реке Дон на уровне средних многолетних значений будет наблюдаться активный размыв берега у хлебоприемного пункта у города Павловска и у села Щучье Лискинского района. Также есть вероятность затопления левобережной части централизованного водозабора города Семилуки", — информирует областное правительство.

По его данным, с 1 марта в регионе в связи с грядущим паводком вводится режим повышенной готовности и устанавливается круглосуточная работа оперативных дежурных. Согласно информации главного управления МЧС России по Воронежской области, в противопаводковых мероприятиях могут задействовать более 14 тысяч человек и более 4 тысяч единиц различной техники.

Согласно информации Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области наблюдается промерзание почвы от 21 до 40 сантиметров, что несколько ниже нормы, а высота снежного покрова составляет от 6 до 25 сантиметров, что, наоборот, в некоторых местах выше нормы. По сведениям Гидрометцентра России, в феврале на территории региона средняя месячная температура воздуха ожидается до минус 7,3 градуса, что на 1,3 градуса выше нормы.

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