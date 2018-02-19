Самолет с одной из пострадавших при стрельбе в Кизляре вылетел в Москву

МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Борт министерства здравоохранения РФ, который доставит в Москву одну из пострадавших в результате стрельбы около храма в дагестанском Кизляре женщин, вылетел из махачкалинского аэропорта.
При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован.
"Борт Федерального медико-биологического агентства транспортирует на лечение в Москву одну из раненных во время стрельбы в Кизляре. До аэропорта Махачкалы женщину доставили на медицинском передвижном модуле в сопровождении нескольких реанимобилей по типу "КамАЗа". В аэропорту колонну ждал специальный борт ФМБА. Во время полета женщину будут сопровождать врачи-реаниматологи", — сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
По словам помощника гендиректора махачкалинского аэропорта, борт, принадлежащий минздраву РФ, уже вылетел в Москву.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.