Треть крымчан отметили высокий уровень коррупции в регионе, показал опрос

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Треть крымчан полагает, что уровень коррупции за последние два года в республике не изменился, он остается высоким либо стал больше, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Сегодня тех, кто полагает, что уровень коррупции не изменился, он как был, так и остается высоким либо даже стал больше за последние два года – 32%. Это достаточно большая цифра. Практически каждый третий такого мнения придерживается. Тех, кто считает, что уровень коррупции стал меньше или он как был, так и остается низким – 43%. Затруднились ответить 26%. Баланс позитивный, но пока видим, что коррупция остается болевой точкой", — сказал Федоров на пресс-конференции в Крыму.

При этом, согласно исследованиям, каждый второй из опрошенных крымчан (47%) считает, что глава Крыма Сергей Аксенов и республиканские органы власти предпринимают реальные и системные меры в борьбе с коррупцией. О наличии отдельных мер высказались 32%, о бездействии властей – 7%.

"За три года оценки людей поменялись в более комплементарную для Аксенова и его команды сторону", — сказал Федоров.

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