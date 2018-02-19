В Орске почтили память жертв крушения Ан-148

Участники акции Минута памяти в Сквере Славы города Орска, принесшие цветы и игрушки к вечному огню, в память о погибших в авиакатастрофе 11 февраля.

Участники акции Минута памяти в Сквере Славы города Орска, принесшие цветы и игрушки к вечному огню, в память о погибших в авиакатастрофе 11 февраля.

УФА, 19 фев — РИА Новости. Жители оренбургского города Орск, откуда были родом большая часть пассажиров самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье, в понедельник почтили их память, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.

"В траурной церемонии, которая состоялась на девятый день после трагедии, приняли участие родные погибших, губернатор области Юрий Берг и другие представители власти. Кроме того, отдать дань памяти погибшим землякам пришли сотни жителей города Орск", — сообщает пресс-служба губернатора региона.

По данным ведомства, церемония памяти началась с минуты молчания, затем были названы имена погибших детей, а у временной стелы со списком пассажиров и экипажем самолета, которая расположилась на территории аэропорта города, были зажжены свечи. В конце мероприятия в воздух были запущены десятки белых шаров, символизирующих память по погибшим.