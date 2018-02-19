В Орске почтили память жертв крушения Ан-148

УФА, 19 фев — РИА Новости. Жители оренбургского города Орск, откуда были родом большая часть пассажиров самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье, в понедельник почтили их память, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"В траурной церемонии, которая состоялась на девятый день после трагедии, приняли участие родные погибших, губернатор области Юрий Берг и другие представители власти. Кроме того, отдать дань памяти погибшим землякам пришли сотни жителей города Орск", — сообщает пресс-служба губернатора региона.
По данным ведомства, церемония памяти началась с минуты молчания, затем были названы имена погибших детей, а у временной стелы со списком пассажиров и экипажем самолета, которая расположилась на территории аэропорта города, были зажжены свечи. В конце мероприятия в воздух были запущены десятки белых шаров, символизирующих память по погибшим.