Шесть семей погибших при крушении Ан-148 получили выплаты

УФА, 19 фев — РИА Новости. Власти Оренбургской области выплатили шести семьям региона по миллиону рублей в качестве единовременной материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора области.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

По данным пресс-службы главы региона, правительство Оренбургской области с минувшей пятницы начало выплачивать единовременную материальную помощь в размере миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Средства выделяются из регионального резервного фонда.

"На данный момент деньги получили шесть семей. Во вторник на оплату поступят документы еще на 17 семей", — сообщает пресс-служба губернатора области.

Ранее МЧС региона сообщала, что среди погибших в авиакатастрофе 36 человек из 32 семей из Оренбургской области. Отмечается, что во вторник начнется перечисление компенсаций семьям из Оренбуржья, выплачиваемых из средств бюджета Московской области.