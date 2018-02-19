Жители Калининграда выбрали имя родившемуся в зоопарке жирафу

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Детеныша жирафа, который родился в ноябре прошлого года в калининградском зоопарке, решили назвать Сафари, рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Месяц назад калининградский зоопарк объявил конкурс "Я дарю тебе имя!" на лучшую кличку для детеныша жирафа, который появился на свет 14 ноября 2017 года у пары жирафов Ивы и Меру. Этот конкурс поставил рекорд по количеству участников – зоопарк получил 1074 варианта, в 2016 году в конкурсе на кличку для детеныша бегемота было принято около 600 имен. Все варианты передали зоологам отдела "Тропические животные и приматы", которые определили победителя конкурса.

"После долгих раздумий зоологи предложили пять вариантов — Поль, Сафари, Тэо, Ивер и Джинджер. Потом еще совещались и остановились на Сафари – это имя красиво переводится с суахили "путешествие", а нашему жирафу предстоит путешествие в другой зоопарк, когда он подрастет", — сказала Михайлова.

Она рассказала, что еще одним аргументом в пользу этой клички стало то, что сафари сейчас — это не столько охота, сколько фотопутешествие в Африку. Часто из таких путешествий фотографы привозят красивые фотографии дикой африканской природы и ее обитателей, в том числе жирафов. Во время одного из таких фотопутешествий в начале XX века знаменитый натуралист и путешественник Бернгард Гржимек впервые сделал фото спящих в природе жирафов, до этого мало кто знал, как спят эти животные.

"Так много, как этого малыша не фотографировали и не снимали никакого другого детеныша в нашем зоопарке, он очень любит сниматься, не боится фотокамер. Нам прислали два таких варианта с именем Сафари, но один мы не смогли идентифицировать — автор не оставил своих координат и имени, зато второй оставила наша частая гостья Екатерина Клименко. Мы пригласим ее к нам, вручим набор сувениров и пригласительные на всю семью", — добавила Михайлова.

Кроме победителя, зоологи определили также обладателей дополнительных призов. Лучшие рисунки и поделки будут выставлены в павильоне "Жирафы и слон", где в холодное время года живет жирафенок с родителями.