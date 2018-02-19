Жители Калининграда выбрали имя родившемуся в зоопарке жирафу

КАЛИНИНГРАД, 19 фев — РИА Новости. Детеныша жирафа, который родился в ноябре прошлого года в калининградском зоопарке, решили назвать Сафари, рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
"После долгих раздумий зоологи предложили пять вариантов — Поль, Сафари, Тэо, Ивер и Джинджер. Потом еще совещались и остановились на Сафари – это имя красиво переводится с суахили "путешествие", а нашему жирафу предстоит путешествие в другой зоопарк, когда он подрастет", — сказала Михайлова.
Она рассказала, что еще одним аргументом в пользу этой клички стало то, что сафари сейчас — это не столько охота, сколько фотопутешествие в Африку. Часто из таких путешествий фотографы привозят красивые фотографии дикой африканской природы и ее обитателей, в том числе жирафов. Во время одного из таких фотопутешествий в начале XX века знаменитый натуралист и путешественник Бернгард Гржимек впервые сделал фото спящих в природе жирафов, до этого мало кто знал, как спят эти животные.
Кроме победителя, зоологи определили также обладателей дополнительных призов. Лучшие рисунки и поделки будут выставлены в павильоне "Жирафы и слон", где в холодное время года живет жирафенок с родителями.