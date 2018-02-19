Социологи узнали, какие проблемы беспокоят крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Проблемы, которые наиболее беспокоят крымчан перед выборами президента, носят социально-экономический характер, это прежде всего отсутствие повышения зарплат и пенсий, уменьшение количества рабочих мест и проблемы здравоохранения, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
При этом, согласно исследованиям, показатель социального самочувствия крымчан высокий: 88% довольны своей жизнью. В настоящий момент этот показатель в зоне максимальных значений за три года, добавил Федоров.
Он также сообщил, что положением дел в республике в целом довольны 82% опрошенных, не довольны — 15%. При оценке динамики ситуации большинство (69%) заявляет о положительных изменениях, об отрицательных – лишь 4%, заключил гендиректор ВЦИОМ.
Исследование проводилось в Крыму с 25 по 28 января. Метод исследование – телефонный опрос. В нем приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 и старше лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
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