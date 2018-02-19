В России снизилось число несчастных случаев на производстве

ГОРКИ, 19 фев — РИА Новости. Число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в России в 2017 году снизилось на 32%, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"За прошлый год у нас количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях сократилось на 32%. Это предмет особой заботы Роструда", — сказала Голодец на совещании премьер-министра с вице-премьерами.

Она также отметила, что Роструд осуществляет контроль не только за безопасностью на производстве, но и отслеживает вопросы оплаты труда.

"За прошлый год из тени было выведено 2,049 миллиона работников. Это те работники, которым был установлен де-факто трудовой договор и вменен в обязанность работодателя. Одновременно была погашена задолженность по заработной плате силами инспекторов Роструда 1,047 миллиона работников предприятия на общую сумму 20,9 миллиарда рублей", — добавила Голодец.