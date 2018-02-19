Россия продолжит попытки вернуть скифское золото, заявил советник Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Россия не оставит усилий по возвращению в музеи Крыма коллекции скифского золота, однако этот процесс может занять длительное время, заявил журналистам советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

"Ситуация заморожена, скажем так. Россия не оставит своих усилий по возвращению в крымские музеи тех артефактов, которые сейчас находятся в Голландии", — сказал Толстой журналистам в Симферополе.

При этом он признал, что путь коллекции домой может занять длительное время.

"Нужно набраться терпения", — сказал Толстой.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>