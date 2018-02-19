Россия продолжит попытки вернуть скифское золото, заявил советник Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Россия не оставит усилий по возвращению в музеи Крыма коллекции скифского золота, однако этот процесс может занять длительное время, заявил журналистам советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"Ситуация заморожена, скажем так. Россия не оставит своих усилий по возвращению в крымские музеи тех артефактов, которые сейчас находятся в Голландии", — сказал Толстой журналистам в Симферополе.
При этом он признал, что путь коллекции домой может занять длительное время.
"Нужно набраться терпения", — сказал Толстой.
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