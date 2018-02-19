МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" Ольга Баталина, Ольга Окунева и Надежда Колесникова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить несовершеннолетним жить отдельно от опекунов с 14 лет, сообщает пресс-служба фракции.
"И вот здесь возникает проблема, так как в Гражданском кодексе РФ предусмотрена норма, что до 16 лет опекаемый ребенок должен проживать совместно с опекуном. При этом большинство выпускников девятого класса 16-ти лет еще не достигло. Переехать семья не может, отпустить подростка одного — тоже. Приходится выбирать учебное заведение исходя из территориальной доступности, а не интересов и способностей ребенка", — приводятся в сообщении слова Баталиной.
Ранее первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев заявил, что координационный совет по вопросам законодательства фракции "Единая Россия" поддержал законопроект, предлагающий понизить возраст, с которого ребенок может проживать отдельно от опекуна, до 14 лет.