В ГД внесли проект о праве детей с 14 лет проживать отдельно от опекуна

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" Ольга Баталина, Ольга Окунева и Надежда Колесникова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить несовершеннолетним жить отдельно от опекунов с 14 лет, сообщает пресс-служба фракции.

По словам Баталиной, все больше детей-сирот после школы поступают в техникумы или училища, которые часто находятся вдали от места жительства ребенка и его опекуна. В этом случае, отмечает Баталина, подросткам приходится жить в общежитии.

"И вот здесь возникает проблема, так как в Гражданском кодексе РФ предусмотрена норма, что до 16 лет опекаемый ребенок должен проживать совместно с опекуном. При этом большинство выпускников девятого класса 16-ти лет еще не достигло. Переехать семья не может, отпустить подростка одного — тоже. Приходится выбирать учебное заведение исходя из территориальной доступности, а не интересов и способностей ребенка", — приводятся в сообщении слова Баталиной.

По словам депутата, законопроект предлагает решение этой проблемы и снижение возрастного порога. Как отметила депутат, при этом контроль за подростком осуществляется и опекунами, и руководством образовательного учреждения, в которое он поступил, как это обеспечивается сейчас в отношении 16-летних студентов-сирот, живущих в общежитиях. Действующим законодательством это предусмотрено, подчеркнула парламентарий.

Ранее первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев заявил, что координационный совет по вопросам законодательства фракции "Единая Россия" поддержал законопроект, предлагающий понизить возраст, с которого ребенок может проживать отдельно от опекуна, до 14 лет.