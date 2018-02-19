RT покажет панорамное видео из цикла "Революция 360" на "Берлинале-2018"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Панорамное видео RT "В окопах Первой мировой" из цикла "Революция 360", посвященного столетней годовщине революции в России, покажут на "Берлинале-2018".

Показ состоится на площадке Russian VR Seasons на Европейском кинорынке (European Film Market) 19 февраля. Посетители получат возможность оказаться в траншее вместе с солдатами во время атаки.

По словам куратора Russian VR Seasons Георгия Молодцова, зрители все чаще проявляют интерес к российским видео в формате 360.

"Фильмы и сюжеты, создаваемые RT, являются прекрасным примером того, как технологии и профессиональное отношение к процессу способны создавать уникальный, не имеющий аналогов в мире контент", — отметил он.

Панорамные фильмы RT уже демонстрировались в рамках Russian VR Seasons на таких фестивалях, как 2ANNAS в Риге, "Спутник над Польшей" в Варшаве, "Неделя российского кино" в Лондоне.

Серия "Революция 360" состоит из восьми роликов. В съемках принимали участие такие известные деятели искусства, как Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Адабашьян, Александр Ф. Скляр, Александр Баширов.

Ролики сняли в рамках проекта #1917LIVE, запущенного в конце 2016 года и представлявшего с собой реализованную в интернете реконструкцию событий 100-летней давности. Так, в Twitter создали аккаунты, которые велись от лица исторических деятелей, связанных с Революцией: от Керенского до Николая II.