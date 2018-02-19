Более 500 оттенков салюта раскрасят небо над Москвой 23 февраля

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) завершил моделирование высотной и цветографической схемы праздничного артиллерийского салюта в Москве в День защитника Отечества, включающей свыше 500 цветов и оттенков фейерверочных куполов, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО завершили моделирование высотной и цветографической схемы праздничного артиллерийского салюта в День защитника Отечества. 23 февраля будет применено более 70 видов фейерверочных изделий, которые обеспечат свыше 500 цветов и оттенков, особую яркость, искристость, красочность и высоту раскрытия фейерверочных куполов, которая достигает 350 метров. Для их запуска будут применены установки четырех калибров — 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Ночное небо Москвы украсят 10 тысяч фейерверочных выстрелов", — сказал Мугинов.

Он отметил, что на подмосковном полигоне Алабино была проведена тренировка расчетов орудий ЗиС-3 и салютных установок, где военнослужащие дивизиона отработали слаженность и синхронность действий в ходе производства салюта, а также проверили устойчивость сигналов радиооборудования, которое обеспечит одновременность залпов.

"Салютные установки будут работать на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены пушки ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны. Они обеспечат шумовое сопровождение, дав 30 залпов. Их работу москвичи и гости столицы смогут наблюдать с 21.00 на Поклонной горе. Первый залп в этом году будет посвящен 100-летию образования Красной армии", — добавил представитель ЗВО.