Мосгордума поддержала законопроект об отмене налога на движимое имущество

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы (МГД) поддержали законопроект об отмене налога в 2018 году на движимое имущество, введенное в эксплуатацию после 1 января 2013 года, такое решение было принято в понедельник на заседании комиссии МГД по экономической политике и финансам.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в МГД проект закона об отмене налога в 2018 году для столичных предприятий на движимое имущество, введенное в эксплуатацию после 1 января 2013 года. По словам Собянина, с просьбой сохранить льготу обращались транспортники, производители хлеба, мясо-молочной продукции, кондитерских изделий, многие другие предприятия и бизнес-ассоциации, а также представители таксомоторных парков и компаний-операторов каршеринга.

"По результатам обсуждений с бизнесом, предлагаем на 2018 год льготу в городе Москве продлить, и в течение года создать условия, при которых бы движимое имущество налогом не облагалось. Соответственно прошу вас поддержать данный законопроект и рекомендовать Думе принять его в первом чтении, при отсутствии поправок — в целом", — сказала первый замруководителя департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.