Титов заявил о необходимости реформировать систему ЕГЭ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов на встрече со своими доверенными лицами в понедельник заявил, что о проведения Единого государственного экзамена нельзя отказываться, однако система нуждается в доработке.

Титов в понедельник проводит встречу с доверенными лицами в открытом штабе в центре Москвы.

"На счёт ЕГЭ могу сказать, что должен быть экзамен, который определяет по совершенно точному принципу, без эмоций, каков уровень подготовки ребёнка… Проблема не в принципе ЕГЭ, а то, как у нас он сделан. Может быть, немного были не готовы к ЕГЭ, сейчас мы понимаем, что отказываться от него, по моему мнению, ни в коем случае нельзя, потому что он снял главную проблему, которая была — это субъективность оценки знаний ребёнка", — сказал Титов в ходе встречи в понедельник.

На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене, который избиратели получат 18 марта.