Повар из Анапы установил рекорд по скорости приготовления шаурмы

ЕРЕВАН, 19 фев – РИА Новости. Повар из ресторана Анапы Артем Гиносян установил рекорд в приготовлении наибольшего количества порций шаурмы за три минуты.

Уникальный результат был показан на шоу талантов "Я могу" на российском Первом канале.

Как отмечает Sputnik Армения, кулинар не только приготовил десять порций шаурмы, но и продемонстрировал шоу летающих ножей, чем шокировал публику. Гиносян работает поваром в ресторане быстрого питания, любит импровизировать на кухне. Рутинный процесс готовки он превратил в эффектное шоу с ножами.

Повар рассказал, что у него вся семья занимается ресторанным бизнесом.

На шоу "Я могу" Гиносян пришел с конкретной целью. Он принял вызов и всего за три минуты сделал не десять порций шаурмы, как было предусмотрено заданием, а 11. Так, на глазах у зрителей был установлен новый рекорд России.

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