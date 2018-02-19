Повар из Анапы установил рекорд по скорости приготовления шаурмы

ЕРЕВАН, 19 фев – РИА Новости. Повар из ресторана Анапы Артем Гиносян установил рекорд в приготовлении наибольшего количества порций шаурмы за три минуты.
Как отмечает Sputnik Армения, кулинар не только приготовил десять порций шаурмы, но и продемонстрировал шоу летающих ножей, чем шокировал публику. Гиносян работает поваром в ресторане быстрого питания, любит импровизировать на кухне. Рутинный процесс готовки он превратил в эффектное шоу с ножами.
Повар рассказал, что у него вся семья занимается ресторанным бизнесом.
На шоу "Я могу" Гиносян пришел с конкретной целью. Он принял вызов и всего за три минуты сделал не десять порций шаурмы, как было предусмотрено заданием, а 11. Так, на глазах у зрителей был установлен новый рекорд России.
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