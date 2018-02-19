Москвичей просят пересесть на городской транспорт из-за снегопада

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Автомобилистам рекомендуют пользоваться городским транспортом из-за прогнозируемого снегопада в Москве, сообщил Информационный центр транспортного комплекса столицы.

"По данным Гидрометцентра, в течение дня 19 февраля в столичном регионе прогнозируется снег. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы, что может привести к ухудшению видимости и росту числа ДТП. Просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время нарушений в работе городского транспорта, связанных с ухудшением погоды, не зафиксировано. Водителей просят быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки.