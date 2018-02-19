В Орловской области из-за гриппа закрыли на карантин шесть школ

Ученики на уроке по профилактике заболевания гриппом и ОРВИ. Архивное фото

Ученики на уроке по профилактике заболевания гриппом и ОРВИ. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Учебный процесс полностью приостановлен из-за гриппа и ОРВИ в шести школах Орловской области, еще в 12 — карантин объявлен в ряде классов, сообщает в понедельник правительство региона.

По состоянию на 19 февраля, карантин по гриппу и ОРВИ введен в 18 школах области (4,7% от общего числа общеобразовательных учреждений).

"В настоящее время ограничительные мероприятия введены в 12 школах по классам и в 6 – полностью (город Орел – 5 школ, город Ливны – 1 школа)", — говорится в сообщении.

Всего в регионе с введением карантина школы не посещают 2756 учащихся, что составляет 3,7% от общего числа учеников. В Орле из-за карантина школы не посещают 2580 человек, или 7,9% от общего числа учащихся.

В частности, в Орле учебный процесс приостановлен полностью в школе №11, лицее №32, общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, школе "Леонардо" и лицее-интернате. Кроме того, карантин введен в 34 классах девяти учебных заведений областного центра.