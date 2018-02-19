Максим Орешкин провел встречу с финалистами конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в рамках программы наставничества встретился с финалистами конкурса "Лидеры России".

"Этот проект позволяет талантливым людям найти новое применение ‒ на государственной службе или в бизнесе", — заявил министр по итогам мероприятия, которое состоялось 17 февраля.

По его словам, основная задача наставников конкурса — помогать развиваться участникам, предоставить им независимую экспертизу, делиться опытом и показывать траекторию движения. Он добавил, что важно оценить не достижения финалистов, а их возможности и потенциал.

"Тридцать-пятьдесят лет назад экономика зависела от техники и оборудования. Для современной экономики главное — люди. Поэтому создание условий для самореализации людей будет двигать экономику вперед", — отметил Орешкин.

В целом мероприятие было посвящено обсуждению актуальных экономических проблем, которые сегодня решаются министерством экономического развития. Для части финалистов конкурса глава ведомства станет наставником, некоторым также будет предложена возможность работать в системе министерства.