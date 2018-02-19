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Общество

Социологи выяснили отношение россиян к фильму "Смерть Сталина"

Сюжет:
"Общественные мнения" (319)
08:1619.02.2018
(обновлено: 08:22 19.02.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРеклама фильма Смерть Сталина. Архивное фотоРеклама фильма Смерть Сталина. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Более половины россиян, еще не видевших фильм "Смерть Сталина", готовы посмотреть кинокартину, если она выйдет в российский прокат; две трети граждан слышали об этом фильме, и его известность связана, прежде всего, с новостью о запрете показа в кинотеатрах России, показал опрос ВЦИОМ.

Рекламный постер фильма Смерть Сталина. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Треть россиян одобрили запрет фильма "Смерть Сталина", показал опрос
Согласно результатам опроса, о кинокартине "Смерть Сталина", которая вышла на мировые экраны в 2017 году, слышали 65% россиян. В том числе, 14% респондентов специально искали информацию об этом фильме, а 3% сообщили, что уже его посмотрели. Треть респондентов (35%) впервые услышала о картине в ходе опроса.

"В случае, если фильм будет выпущен на российские экраны, посмотреть его готовы 58% опрошенных (еще не видевших картину)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как показал опрос, уровень информированности о кинокартине заметно выше среди представителей старших поколений (74% среди респондентов старше 60 лет), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (76%), нежели среди молодежи (54% среди респондентов от 18 до 24 лет) и жителей сел (60%).

"Известность фильма связана прежде всего с новостью о запрете его показа в кинотеатрах на территории России, темой высмеивания Сталина", — отмечают социологи. Так, 12% опрошенных слышали само название фильма, знают о его существовании, ровно столько же информированы о запрете его показа в РФ, 7% слышали о теме высмеивания фигуры Иосифа Сталина в этой кинокартине.

Режиссер Алексей Герман-младший. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Герман-младший назвал отмену "Смерти Сталина" хорошей рекламой для фильма
В январе Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга". "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Сталин. От ученика грузинской духовной семинарии до первого человека в СССР
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.Иосиф Джугашвили в духовной семинарии. 1894 год
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСнимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.Иосиф Джугашвили (Сталин 1878-1953), член марксистского кружка
© РИА Новости
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Снимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНачиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.Иосиф Сталин (Джугашвили) во время Туруханской ссылки
© РИА Новости
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Начиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.
© Фото из архива МАММ/МДФВ 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.Иосиф Сталин – делегат V съезда Советов у Большого театра. 1918 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
В 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.
© Фото из архива МАММ/МДФОдновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.Иосиф Сталин. 1918 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Одновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).Делегаты VIII съезда РКП (б)
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.Фото из личного архива Е.Коваленко.
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛенин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год
© РИА Новости
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Ленин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".
© Фото из архива МАММ/МДФВо время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин на XII съезде РКП(б)
© Фото из архива МАММ/МДФ
Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.Иосиф Сталин и Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год
© РИА Новости
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Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.
© Фото из архива МАММ/МДФС 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.Сталин в автомобиле у Большого театра. 1926 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
С 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Ander
Начал смотреть, посмотрел 15 минут- бредятина какая-то, снятая шизофреником или маргиналом...
08:46
19.02.2018
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