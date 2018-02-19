Социологи выяснили отношение россиян к фильму "Смерть Сталина"

08:1619.02.2018
(обновлено: 08:22 19.02.2018)
1297228
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Более половины россиян, еще не видевших фильм "Смерть Сталина", готовы посмотреть кинокартину, если она выйдет в российский прокат; две трети граждан слышали об этом фильме, и его известность связана, прежде всего, с новостью о запрете показа в кинотеатрах России, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, о кинокартине "Смерть Сталина", которая вышла на мировые экраны в 2017 году, слышали 65% россиян. В том числе, 14% респондентов специально искали информацию об этом фильме, а 3% сообщили, что уже его посмотрели. Треть респондентов (35%) впервые услышала о картине в ходе опроса.
"В случае, если фильм будет выпущен на российские экраны, посмотреть его готовы 58% опрошенных (еще не видевших картину)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как показал опрос, уровень информированности о кинокартине заметно выше среди представителей старших поколений (74% среди респондентов старше 60 лет), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (76%), нежели среди молодежи (54% среди респондентов от 18 до 24 лет) и жителей сел (60%).
"Известность фильма связана прежде всего с новостью о запрете его показа в кинотеатрах на территории России, темой высмеивания Сталина", — отмечают социологи. Так, 12% опрошенных слышали само название фильма, знают о его существовании, ровно столько же информированы о запрете его показа в РФ, 7% слышали о теме высмеивания фигуры Иосифа Сталина в этой кинокартине.
В январе Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга". "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.
Снимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.
Начиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.
В 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.
Одновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.
Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).
Иосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.
Ленин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".
Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.
Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.
Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.
С 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.