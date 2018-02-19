Социологи выяснили отношение россиян к фильму "Смерть Сталина"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Более половины россиян, еще не видевших фильм "Смерть Сталина", готовы посмотреть кинокартину, если она выйдет в российский прокат; две трети граждан слышали об этом фильме, и его известность связана, прежде всего, с новостью о запрете показа в кинотеатрах России, показал опрос ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, о кинокартине "Смерть Сталина", которая вышла на мировые экраны в 2017 году, слышали 65% россиян. В том числе, 14% респондентов специально искали информацию об этом фильме, а 3% сообщили, что уже его посмотрели. Треть респондентов (35%) впервые услышала о картине в ходе опроса.

"В случае, если фильм будет выпущен на российские экраны, посмотреть его готовы 58% опрошенных (еще не видевших картину)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как показал опрос, уровень информированности о кинокартине заметно выше среди представителей старших поколений (74% среди респондентов старше 60 лет), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (76%), нежели среди молодежи (54% среди респондентов от 18 до 24 лет) и жителей сел (60%).

"Известность фильма связана прежде всего с новостью о запрете его показа в кинотеатрах на территории России, темой высмеивания Сталина", — отмечают социологи. Так, 12% опрошенных слышали само название фильма, знают о его существовании, ровно столько же информированы о запрете его показа в РФ, 7% слышали о теме высмеивания фигуры Иосифа Сталина в этой кинокартине.

В январе Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга". "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.