Треть россиян одобрили запрет фильма "Смерть Сталина", показал опрос

08:1019.02.2018
(обновлено: 08:20 19.02.2018)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россияне, слышавшие о фильме "Смерть Сталина", неоднозначно оценили решение Минкультуры о запрете показа кинокартины в России: 30% одобрили, а 35% этот шаг не поддержали; при этом большинство считает, что история и исторические личности не должны становиться объектами для шуток, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным ВЦИОМ, о фильме "Смерть Сталина", который вышел на мировые экраны в 2017 году, слышали 65% россиян. "Решение министерства культуры РФ граждане, что-либо знающие/слышавшие/уже посмотревшие фильм, оценили неоднозначно: 30% поддержали, 35% — нет", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Еще треть опрошенных (35%) затруднились ответить на этот вопрос. Если говорить о сторонниках решения Минкультуры, больше всего их в группе респондентов от 45 до 59 лет (37%), а противниками этого шага чаще выступает молодежь — 46% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет это решение не одобрили.
Участников опроса также попросили назвать темы, над которыми можно и нельзя шутить ни при каких обстоятельствах. Перечень тем был предложен социологами. Как выяснилось, большинство россиян считают неприемлемым шутить над церковью (82%), историей страны (70%), национальными особенностями и традициями разных народов (65%), ныне не живущими историческими личностями России (64%) и армией РФ (62%). Наряду с этим, более половины респондентов считают допустимыми шутки над экономическими и социальными проблемами России (53%) и действующей властью в целом (54%).
Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя результаты опроса, отметил, что наши соотечественники не видят проблемы, когда некто подшучивает над собой: над проблемами современного общества, над ошибками властей.
"Религия, межнациональные отношения, противоречивые моменты истории, напротив — сферы культурного табу. В особенности строгого для шуток "со стороны". Такой и должна быть разумная и выверенная реакция "взрослого" общества с колоссальным историческим опытом", — полагает эксперт.
В январе Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга". "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.
Снимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.
Начиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.
В 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.
Одновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.
Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).
Иосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.
Ленин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".
Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.
Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.
Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.
С 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.