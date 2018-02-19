Треть россиян одобрили запрет фильма "Смерть Сталина", показал опрос

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россияне, слышавшие о фильме "Смерть Сталина", неоднозначно оценили решение Минкультуры о запрете показа кинокартины в России: 30% одобрили, а 35% этот шаг не поддержали; при этом большинство считает, что история и исторические личности не должны становиться объектами для шуток, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, о фильме "Смерть Сталина", который вышел на мировые экраны в 2017 году, слышали 65% россиян. "Решение министерства культуры РФ граждане, что-либо знающие/слышавшие/уже посмотревшие фильм, оценили неоднозначно: 30% поддержали, 35% — нет", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Еще треть опрошенных (35%) затруднились ответить на этот вопрос. Если говорить о сторонниках решения Минкультуры, больше всего их в группе респондентов от 45 до 59 лет (37%), а противниками этого шага чаще выступает молодежь — 46% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет это решение не одобрили.

Участников опроса также попросили назвать темы, над которыми можно и нельзя шутить ни при каких обстоятельствах. Перечень тем был предложен социологами. Как выяснилось, большинство россиян считают неприемлемым шутить над церковью (82%), историей страны (70%), национальными особенностями и традициями разных народов (65%), ныне не живущими историческими личностями России (64%) и армией РФ (62%). Наряду с этим, более половины респондентов считают допустимыми шутки над экономическими и социальными проблемами России (53%) и действующей властью в целом (54%).

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя результаты опроса, отметил, что наши соотечественники не видят проблемы, когда некто подшучивает над собой: над проблемами современного общества, над ошибками властей.

"Религия, межнациональные отношения, противоречивые моменты истории, напротив — сферы культурного табу. В особенности строгого для шуток "со стороны". Такой и должна быть разумная и выверенная реакция "взрослого" общества с колоссальным историческим опытом", — полагает эксперт.

В январе Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга". "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.