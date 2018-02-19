В Москве проведут профилактику горелки Вечного огня

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Архивное фото

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Архивное фото

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Москве ко Дню защитника Отечества проведут профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мосгаз" проведет профилактику горелки Вечного огня в канун Дня защитника Отечества. "Мосгаз" занимается обслуживанием Вечного огня со дня его зажжения в мае 1967 года", — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, обязательная профилактика горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду проводится каждый месяц. На время процедуры пламя с помощью специального факела переносится во временную горелку.

В ходе профилактики специалисты проверят каждый из трех запальников горелки и при необходимости заменят платиновую спираль. По словам Петра Бирюкова, три запальника обеспечивают стабильное горение пламени в любую погоду.

"Профилактике на мемориале всегда уделяется особое внимание, поэтому перед процедурой конструкция временной горелки пройдет дополнительные испытания", — отметил заммэра.

Мемориальный ансамбль Могила Неизвестного Солдата был открыт 8 мая 1967 года. Во время реконструкции мемориала в 2009-2010 годах АО "Мосгаз" обеспечил перенос Вечного огня на Поклонную гору и его последующее возвращение в Александровский сад.