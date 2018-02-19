Роспотребнадзор дал более 30 тысяч консультаций по профилактике гриппа

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор провел более 30 тысяч консультаций граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках проведения "горячей линии", сообщается на сайте ведомства.

"В период с 22 января по 5 февраля 2018 Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, а также Консультационными центрами (пунктами) для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ года организовано консультирование граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ по телефонам горячих линий и на личном приеме в преддверии сезона гриппа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения "горячих линий" специалистами Роспотребнадзора, а также ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" "по телефону и на личном приеме дано свыше 30 тысяч консультаций для населения по вопросам профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций".

В ведомстве добавляют, что наибольшее количество вопросов (более 4,7 тысячи — 15,3% от всех поступивших вопросов) касались введения ограничительных мероприятий в образовательных и других организациях при осложнении эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Также людей интересовали вопросы эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных регионах и муниципальных образованиях, а также за рубежом, поступило 4,6 тысячи вопросов (15,2% от общего количества поступивших вопросов). Кроме того, в числе популярных тем была неспецифическая профилактика респираторных инфекционных заболеваний (13,8% от общего количества вопросов), а также вопросы использования медицинских масок (13,5%).

Обращается внимание на то, что, несмотря на завершение кампании иммунизации против гриппа в текущем сезоне, более 3,3 тысячи вопросов (11%) касались иммунизации против гриппа (где сделать прививку, контингенты, подлежащие вакцинации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции и др.), более 2 тысяч вопросов (7%) касались непосредственно вакцин против гриппа: их состав, эффективность, совместимость с другими вакцинами, наличие вакцин в медицинских организациях. Также значительный интерес вызывали вопросы соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры и прочих помещениях, 8% от всех обращений.