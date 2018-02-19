Клычков рассказал о своем отношении к идее перезахоронения Ленина

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врио губернатора Орловской области, член КПРФ Андрей Клычков считает, что вместо обсуждения идеи захоронения тела Владимира Ленина стоит подумать о проведении торжественных мероприятий у некрополя у Кремлевской стены, где захоронены советские государственные, политические и военные деятели.

"Как только возникает какой-то политический момент, тут же начинают хоронить Ленина. Да успокоиться уже надо. Я бы лучше подумал о проведении торжественных мероприятий у пантеона красной стены. Это все-таки пантеон, там захоронены люди", — сказал РИА Новости Клычков, отвечая на вопрос об отношении к идее захоронения тела Ленина.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.