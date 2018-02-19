МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование, а родителей и опекунов, препятствующих экспертизе, начнут штрафовать, соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Шубин.

Он отметил, что поводом для разработки документа стали нападения на школы в Перми и Бурятии. По словам Шубина, сейчас работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, они не могут в достаточной степени обеспечить профилактику правонарушений среди детей.

"Поэтому в моих предложениях усиливается роль и полномочия комиссий, чтобы они могли влиять на поведение несовершеннолетних и заниматься проблемами в этой сфере серьезно и конкретно", — сказал депутат "Парламентской газете".

Подчеркивается, что если инициативу примут, региональные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав станут полноправными органами исполнительной власти. КДН будут не только координировать структуры в этой сфере, но и контролировать меры, принимаемые органами и учреждениями соцзащиты, образования, здравоохранения, опеки и уголовно-исполнительной системы, чтобы предотвратить правонарушения и суициды среди детей. Комиссия по делам несовершеннолетних будет отвечать за коррекционную и сопровождающую работу с несовершеннолетними и их семьями из группы риска. В частности, если подросток будет демонстрировать опасное для окружающих поведение, КДН сможет направить его на психолого-медико-педагогическую комиссию для обследования.

"Если родители или опекуны ребенка будут препятствовать проведению экспертизы, их будут штрафовать на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Соответствующие поправки пропишут в статье 5.35 КоАП "неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей", — говорится в газете.

Добавляется, что комиссия получит право собирать конфиденциальную информацию о несовершеннолетних нарушителях и их родителях: привлекался ли кто-то из членов семьи к ответственности, наблюдается ли у психиатра или нарколога. За отказ должностных лиц предоставить необходимые данные введут штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Отмечается, что это необходимо, так как сегодня комиссия даже не может запросить какие-либо справки из-за того, что это врачебная тайна.