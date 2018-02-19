Клычков рассказал о своем отношении к памятнику Ивану Грозному

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков рассказал, как относится к дискуссиям о личности царя Ивана IV (Грозного), первый в России памятник которому был установлен полтора года назад в Орле после длительных споров.

"Да пускай себе стоит. Не я его ставил, не мне его сносить. Другой вопрос, буду ли я ставить новые памятники. Сегодня это не первоочередная задача. Мне кажется, самый большой памятник, который должен быть у нас в области, — это человек, отношение к человеку. Вот "ваянием" этого памятника я и хочу заниматься. Памятник будет не рукотворный, а результативный", — сказал Клычков в интервью РИА Новости на инвестиционном форуме в Сочи, отвечая на вопрос о перспективах сноса памятника.

Он также отметил, что не видит пользы в дискуссиях о том, убивал Иван Грозный своего сына или нет.

"Мы по-прежнему обсуждаем, убивал Иван Грозный своего сына или не убивал. Это почему-то очень важно. Был Петр I губителем или не был, опричнина — хорошо это или плохо. А мне кажется, у меня сегодня есть более важные вопросы: как сделать так, чтобы дети ходили в школу и получали качественное образование, чтобы в Орловской области, которая должна стать центром качества жизни, мы социальные обязательства выполняли в полном объеме, и люди не испытывали сложностей. Вот эти вопросы, наверное, меня больше волнуют", — сказал врио главы региона.

По его мнению, нужно бережно относиться к истории и не переписывать ее.

"Был царский период, период Владимира Ильича Ленина – это все было. Нужно из этого сделать какие-то выводы для своей собственной жизни. Я эти выводы стараюсь делать, спокойно к этому относиться и не тратить время на переосмысление, переписывание истории", — добавил Клычков.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.