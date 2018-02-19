Клычков рассказал о своем отношении к памятнику Ивану Грозному

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков рассказал, как относится к дискуссиям о личности царя Ивана IV (Грозного), первый в России памятник которому был установлен полтора года назад в Орле после длительных споров.
Он также отметил, что не видит пользы в дискуссиях о том, убивал Иван Грозный своего сына или нет.
"Мы по-прежнему обсуждаем, убивал Иван Грозный своего сына или не убивал. Это почему-то очень важно. Был Петр I губителем или не был, опричнина — хорошо это или плохо. А мне кажется, у меня сегодня есть более важные вопросы: как сделать так, чтобы дети ходили в школу и получали качественное образование, чтобы в Орловской области, которая должна стать центром качества жизни, мы социальные обязательства выполняли в полном объеме, и люди не испытывали сложностей. Вот эти вопросы, наверное, меня больше волнуют", — сказал врио главы региона.
По его мнению, нужно бережно относиться к истории и не переписывать ее.
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