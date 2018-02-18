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Общество

В Иркустке провели казачью Масленицу

20:5118.02.2018
(обновлено: 20:54 18.02.2018)
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© Фото : Валентин КарповВзятие снежной крепости во празднования казачьей Масленицы в Иркутске начинается с залпа пушки. 18 февраля 2018Взятие снежной крепости во празднования казачьей Масленицы в Иркутске начинается с залпа пушки. 18 февраля 2018
© Фото : Валентин Карпов

ИРКУТСК, 18 фев – РИА Новости. В четвертый раз в Иркутске на заливе Якоби проходит празднование Масленицы, организованное Иркутским театром народной драмы по старинным казачьим обычаям — с играми, плясками, кулачными боями и взятием крепости.

"Казачья Масленица – это возрождение традиций русского народа. Именно так на Руси испокон веков провожали зиму. Весело, хлебосольно. Водили хороводы, пели частушки, устраивали соревнования. И мы видим, как год от года сюда на залив Ангары приходят все больше горожан, которым праздник по душе", — рассказал РИА Новости руководитель Театра народной драмы Михаил Корнев.

Празднование Масленицы в посольстве России в Японии. 17 февраля 2018 года
© РИА Новости / Ксения Нака
Посольство России в Японии впервые устроило празднование Масленицы

Казачья тема – главная в творчестве театра. Колоритные персонажи, аутентичные костюмы, высокий профессионализм актеров, их энергия и азарт, все это делает праздник неповторимым. "Четыре года назад, когда Масленицу в Иркутске впервые встречали по казачьим традициям, на залив пришли человек пятьсот. А в прошлом году в празднике приняли участие уже девять тысяч горожан. Нынче, думаю, будет больше", — сказал РИА Новости атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов.

© Фото : Валентин КарповСжигание чучела во время казачьей Масленицы в Иркутске. 18 февраля 2018
© Фото : Валентин Карпов
Сжигание чучела во время казачьей Масленицы в Иркутске. 18 февраля 2018

В этом году Масленица собрала порядка десяти тысяч человек.

По словам организаторов, они стремились, чтобы на праздник люди шли всей семьей. И, действительно, на заливе Ангары всем хватает места. Здесь прямо в прибрежный склон встроена огромная деревянная горка. Не каждый рискнет скатиться с такого крутого спуска. Но можно выбрать горку и поменьше. Качели и карусели, построенные прямо на льду — излюбленные развлечения для детворы. Кто-то пробует ходить на ходулях, кто-то соревнуется, поднимая гири, прыгая через огромную скакалку и перетягивая канат. На сцене идет конкурс скороговорщиков и поедателей блинов.

© Фото : Валентин КарповВзятие снежной крепости во празднования казачьей Масленицы в Иркутске начинается с залпа пушки. 18 февраля 2018
© Фото : Валентин Карпов
Взятие снежной крепости во празднования казачьей Масленицы в Иркутске начинается с залпа пушки. 18 февраля 2018

На казачьей Масленице нет наблюдателей, есть только участники. Вот кто-то пытается забраться за призом на высокий столб. Вот неподалеку идет игра "Валенок": в центре круга казак что есть сил раскручивает валенок, привязанный к веревке. Играющие должны пробежать сквозь круг и сорвать с ведущего папаху — с этой сложной задачей справляются единицы.

Особенности национальных гуляний: художник Кустодиев и его "русские типы"
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Все свои знаменитые работы Кустодиев писал не с натуры, а по памяти: в 1909 году у него обнаружили опухоль спинного мозга, и последние 15 лет жизни он был прикован к инвалидному креслу.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.Вербный торг у Спасских ворот в Москве, 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Все свои знаменитые работы Кустодиев писал не с натуры, а по памяти: в 1909 году у него обнаружили опухоль спинного мозга, и последние 15 лет жизни он был прикован к инвалидному креслу.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Образы, воплощенные на картинах, связаны с биографией Кустодиева — отмечает заместитель генерального директора музея "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.Торговцы бубликами, 1919. Бумага, акварель. Частное собрание
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Образы, воплощенные на картинах, связаны с биографией Кустодиева — отмечает заместитель генерального директора музея "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.Елочный торг, 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев отличался широтой интересов, любил литературу, музыку, театр. Много работал и как театральный художник, особенно ценил пьесы Островского.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.Купец, 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев отличался широтой интересов, любил литературу, музыку, театр. Много работал и как театральный художник, особенно ценил пьесы Островского.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Праздничная Русь Кустодиева — это народные ярмарки, веселые балаганы, масленичные гуляния на широкую ногу, хороводы.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.Деревенский праздник, 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Праздничная Русь Кустодиева — это народные ярмарки, веселые балаганы, масленичные гуляния на широкую ногу, хороводы.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Художник вдохновлялся народным искусством и традициями, лубком, ценил темперамент русского народа и его национальные особенности", — говорит Дарья Милованова.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.На ярмарке, 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Художник вдохновлялся народным искусством и традициями, лубком, ценил темперамент русского народа и его национальные особенности", — говорит Дарья Милованова.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев прекрасно знал академическое искусство и мечтал создать что-то русское, не уступающее по масштабу, красочности и сюжетам европейской живописи.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.Морозный день, 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев прекрасно знал академическое искусство и мечтал создать что-то русское, не уступающее по масштабу, красочности и сюжетам европейской живописи.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Современники ценили Кустодиева как живописца — Репин называл его "богатырем русской живописи", о его работах прекрасно отзывался Нестеров.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Купец, 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Современники ценили Кустодиева как живописца — Репин называл его "богатырем русской живописи", о его работах прекрасно отзывался Нестеров.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Когда Кустодиев начал первые эксперименты со стилем, многие не поняли его поисков — Академия художеств объединяла в основном живописцев консервативного толка.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.Троицын день, 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Когда Кустодиев начал первые эксперименты со стилем, многие не поняли его поисков — Академия художеств объединяла в основном живописцев консервативного толка.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Впрочем, художник всегда и во всем находил поддержку среди родных, рассказывает Дарья Милованова.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.Масленица, 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Впрочем, художник всегда и во всем находил поддержку среди родных, рассказывает Дарья Милованова.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Например, его брат Михаил, инженер-конструктор, делал для Кустодиева специальные кресла с мольбертами и пюпитрами, в которых тот мог работать.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Купец в шубе, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Например, его брат Михаил, инженер-конструктор, делал для Кустодиева специальные кресла с мольбертами и пюпитрами, в которых тот мог работать.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"В последние годы жизни изменился и формат работ — они стали меньше из-за того, что художник был физически ограничен.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Торговка овощами, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
В последние годы жизни изменился и формат работ — они стали меньше из-за того, что художник был физически ограничен.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Особую роль в жизни мастера всегда играла его жена Юлия Кустодиева, которая создавала все условия для его работы. По словам дочери художника, Юлия Евстафьевна была преданным другом и верной супругой мужу, нежной матерью.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Купец, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М.Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Особую роль в жизни мастера всегда играла его жена Юлия Кустодиева, которая создавала все условия для его работы. По словам дочери художника, Юлия Евстафьевна была преданным другом и верной супругой мужу, нежной матерью.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев вдохновлялся волжскими провинциальными городами и русской деревней, недолюбливал Петербург за его выхолощенность и чиновничий дух.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Половой, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева». Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев вдохновлялся волжскими провинциальными городами и русской деревней, недолюбливал Петербург за его выхолощенность и чиновничий дух.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"На современном рынке искусства работы Кустодиева пользуются большим спросом.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Сундучник, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
На современном рынке искусства работы Кустодиева пользуются большим спросом.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Его любят коллекционеры из азиатских стран — во многом из-за народных лубочных мотивов.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Трактирщик, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Его любят коллекционеры из азиатских стран — во многом из-за народных лубочных мотивов.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Еще в годы учебы в Академии художеств Кустодиев приобрел известность как прекрасный портретист. На выставке в Мюнхене в 1903 году он получил большую золотую медаль Международной ассоциации за портрет художника Билибина.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Извозчик в трактире, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Еще в годы учебы в Академии художеств Кустодиев приобрел известность как прекрасный портретист. На выставке в Мюнхене в 1903 году он получил большую золотую медаль Международной ассоциации за портрет художника Билибина.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Русские типы" — это особая серия, которая воплощает ностальгию Кустодиева по особой атмосфере провинциальной жизни.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Булочник, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Русские типы" — это особая серия, которая воплощает ностальгию Кустодиева по особой атмосфере провинциальной жизни.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Персонажи Кустодиева — купчихи, лихачи, странники и торговцы — типажи, весьма характерные и любимые художником.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Татарин, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Персонажи Кустодиева — купчихи, лихачи, странники и торговцы — типажи, весьма характерные и любимые художником.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Вряд ли работы Кустодиева можно рассматривать как бытописание. Это скорее сказочные и идиллические картины, которые больше имеют отношение к богатой фантазии художника", — поясняет Дарья Милованова.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Лихач, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Вряд ли работы Кустодиева можно рассматривать как бытописание. Это скорее сказочные и идиллические картины, которые больше имеют отношение к богатой фантазии художника", — поясняет Дарья Милованова.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
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Еще одна старинная масленичная забава называется "Царь горы". Участники команд борются за право устоять на вершине снежной возвышенности. Один за другим они скатываются вниз и вновь пытаются вскарабкаться на гору, а в это время соперники осыпают их градом снежков.

А вот собрались заядлые драчуны и готовы вступить в схватку. Атаман объясняет им правила и игроки идут стенка на стенку.

© Фото : Валентин КарповУчастники кулачного боя во время казачьей Масленицы в Иркутске. 18 февраля 2018
© Фото : Валентин Карпов
Участники кулачного боя во время казачьей Масленицы в Иркутске. 18 февраля 2018

Но самая зрелищная игра, конечно же — взятие снежного городка. Крепость, собранная из огромных снежных кирпичей, возвышается над всем заливом. Понятно, что она будет взята и разрушена, но само действо – это настоящий спектакль, где героями становятся рядовые горожане. Начинается оно залпом настоящей пушки. Зрители активно поддерживают штурмующих криками.

"Мы живем совсем в другом районе города, но уже в третий раз приезжаем на казачью масленицу всей семьей. Море эмоций, дети снимают фото и видео, пересылают друзьям в другие города и все потом с восторгом пишут отзывы. Этот праздник стоит того, чтобы в нем поучаствовать", — поделился своими впечатлениями иркутянин Дмитрий Белов, который приехал на залив Якоби вместе с женой и двумя сыновьями.

Кульминация праздника – сжигание огромного чучела Масленицы. Вокруг него собирается хоровод. Звучат веселые казачьи перепевы. Вздымается в небо огромный столб огня. Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна!

Празднование Масленицы в России
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМасленица, или Масленая неделя - просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели.
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Масленица, или Масленая неделя - просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели.
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМасленица символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни в преддверии длительного великопостного воздержания. В этом году масленичная неделя длится с 12 по 18 февраля.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Масленица символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни в преддверии длительного великопостного воздержания. В этом году масленичная неделя длится с 12 по 18 февраля.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ течение всей недели православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу, яйца и молочные продукты. В число традиций масленичной недели входят массовые гуляния и всевозможные конкурсы и забавы.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.Участник народных забав на праздничной ярмарке Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В течение всей недели православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу, яйца и молочные продукты. В число традиций масленичной недели входят массовые гуляния и всевозможные конкурсы и забавы.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ старину верили, что тот, кто не веселится в эти дни и не провожает зиму, весь грядущий год будет жить бедно и пусто. А вот у тех, кто справит праздник как следует, все дела будут спориться, в доме будет изобилие, а все хвори пройдут стороной.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.Участник праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В старину верили, что тот, кто не веселится в эти дни и не провожает зиму, весь грядущий год будет жить бедно и пусто. А вот у тех, кто справит праздник как следует, все дела будут спориться, в доме будет изобилие, а все хвори пройдут стороной.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ первый день масленичной недели из тряпок и соломы сооружали чучело, а потом, приделав к большому бревну, катали на санках и устанавливали на самой высокой снежной горке.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В первый день масленичной недели из тряпок и соломы сооружали чучело, а потом, приделав к большому бревну, катали на санках и устанавливали на самой высокой снежной горке.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТакже в этот день начинались традиционные зимние гулянья с катанием с горок и изготовлением снежных крепостей.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Также в этот день начинались традиционные зимние гулянья с катанием с горок и изготовлением снежных крепостей.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ местах народных гуляний на неделю разворачивались шумные ярмарки и балаганы, повсюду стояли помосты с разнообразными угощениями, шатры, в которых продавали орехи и пряники, горячий сбитень и чай из самоваров.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями. Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы, наблюдают за гусиными боями. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В местах народных гуляний на неделю разворачивались шумные ярмарки и балаганы, повсюду стояли помосты с разнообразными угощениями, шатры, в которых продавали орехи и пряники, горячий сбитень и чай из самоваров.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Западной Европе неделя перед Великим постом традиционно была временем карнавалов. У восточных христиан как таковой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Западной Европе неделя перед Великим постом традиционно была временем карнавалов. У восточных христиан как таковой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУ каждого дня масленичной недели существовало свое название. Так, понедельник это "встреча", вторник - "заигрыши", среда - "лакомка". В среду было принято ходить друг к другу в гости и угощаться блинами и пирогами.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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У каждого дня масленичной недели существовало свое название. Так, понедельник это "встреча", вторник - "заигрыши", среда - "лакомка". В среду было принято ходить друг к другу в гости и угощаться блинами и пирогами.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧетверг назывался "разгулом", или "переломом". Наступала середина масленичной недели, и в этот день все плясали, водили хороводы, пели частушки, устраивали кулачные бои.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Участник праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Четверг назывался "разгулом", или "переломом". Наступала середина масленичной недели, и в этот день все плясали, водили хороводы, пели частушки, устраивали кулачные бои.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕще одна неотъемлемая черта Широкого четверга — взятие штурмом снежного городка; в этот день повсюду разводились специальные ритуальные костры, через которые люди прыгали, символически очищая свою душу.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.Ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Еще одна неотъемлемая черта Широкого четверга — взятие штурмом снежного городка; в этот день повсюду разводились специальные ритуальные костры, через которые люди прыгали, символически очищая свою душу.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧетвертый день Масленицы на Руси был настолько масштабным в плане празднования, что зачастую в этот период отменялись все работы, а люди гуляли с утра и до самой ночи.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Молодецкие игры во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Четвертый день Масленицы на Руси был настолько масштабным в плане празднования, что зачастую в этот период отменялись все работы, а люди гуляли с утра и до самой ночи.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТрадиционная забава "бой мешками" во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Участники традиционной забавы бой мешками во время проводов Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Традиционная забава "бой мешками" во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПятый день Масленицы - "тещины вечерки". Существовала традиция, согласно которой семейные люди должны были проводить этот день с самым близкими родственниками. Главный символ Масленицы - румяный блин, символизирующий солнце. Каждая хозяйка старалась достойно угостить пришедших к ней гостей.Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пятый день Масленицы - "тещины вечерки". Существовала традиция, согласно которой семейные люди должны были проводить этот день с самым близкими родственниками. Главный символ Масленицы - румяный блин, символизирующий солнце. Каждая хозяйка старалась достойно угостить пришедших к ней гостей.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкШестой день масленичной недели называли "золовкиными посиделками". Также в этот день вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с праздником и готовясь к Великому посту.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.Сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Шестой день масленичной недели называли "золовкиными посиделками". Также в этот день вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с праздником и готовясь к Великому посту.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСедьмой, заключительный день масленой недели - "проводы", "Прощеное воскресенье", "целовальник". В этот день, по древнему обычаю, было принято просить друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.Посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Седьмой, заключительный день масленой недели - "проводы", "Прощеное воскресенье", "целовальник". В этот день, по древнему обычаю, было принято просить друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастник Масленичных гуляний на Манежной площади в Москве.Участник Масленичных гуляний на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участник Масленичных гуляний на Манежной площади в Москве.
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