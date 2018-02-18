В Иркустке провели казачью Масленицу

ИРКУТСК, 18 фев – РИА Новости. В четвертый раз в Иркутске на заливе Якоби проходит празднование Масленицы, организованное Иркутским театром народной драмы по старинным казачьим обычаям — с играми, плясками, кулачными боями и взятием крепости.

"Казачья Масленица – это возрождение традиций русского народа. Именно так на Руси испокон веков провожали зиму. Весело, хлебосольно. Водили хороводы, пели частушки, устраивали соревнования. И мы видим, как год от года сюда на залив Ангары приходят все больше горожан, которым праздник по душе", — рассказал РИА Новости руководитель Театра народной драмы Михаил Корнев.

Казачья тема – главная в творчестве театра. Колоритные персонажи, аутентичные костюмы, высокий профессионализм актеров, их энергия и азарт, все это делает праздник неповторимым. "Четыре года назад, когда Масленицу в Иркутске впервые встречали по казачьим традициям, на залив пришли человек пятьсот. А в прошлом году в празднике приняли участие уже девять тысяч горожан. Нынче, думаю, будет больше", — сказал РИА Новости атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов.

© Фото : Валентин Карпов Сжигание чучела во время казачьей Масленицы в Иркутске. 18 февраля 2018 © Фото : Валентин Карпов Сжигание чучела во время казачьей Масленицы в Иркутске. 18 февраля 2018

В этом году Масленица собрала порядка десяти тысяч человек.

По словам организаторов, они стремились, чтобы на праздник люди шли всей семьей. И, действительно, на заливе Ангары всем хватает места. Здесь прямо в прибрежный склон встроена огромная деревянная горка. Не каждый рискнет скатиться с такого крутого спуска. Но можно выбрать горку и поменьше. Качели и карусели, построенные прямо на льду — излюбленные развлечения для детворы. Кто-то пробует ходить на ходулях, кто-то соревнуется, поднимая гири, прыгая через огромную скакалку и перетягивая канат. На сцене идет конкурс скороговорщиков и поедателей блинов.

© Фото : Валентин Карпов Взятие снежной крепости во празднования казачьей Масленицы в Иркутске начинается с залпа пушки. 18 февраля 2018 © Фото : Валентин Карпов Взятие снежной крепости во празднования казачьей Масленицы в Иркутске начинается с залпа пушки. 18 февраля 2018

На казачьей Масленице нет наблюдателей, есть только участники. Вот кто-то пытается забраться за призом на высокий столб. Вот неподалеку идет игра "Валенок": в центре круга казак что есть сил раскручивает валенок, привязанный к веревке. Играющие должны пробежать сквозь круг и сорвать с ведущего папаху — с этой сложной задачей справляются единицы.

Особенности национальных гуляний: художник Кустодиев и его "русские типы" © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Все свои знаменитые работы Кустодиев писал не с натуры, а по памяти: в 1909 году у него обнаружили опухоль спинного мозга, и последние 15 лет жизни он был прикован к инвалидному креслу.

"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Все свои знаменитые работы Кустодиев писал не с натуры, а по памяти: в 1909 году у него обнаружили опухоль спинного мозга, и последние 15 лет жизни он был прикован к инвалидному креслу.

"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Образы, воплощенные на картинах, связаны с биографией Кустодиева — отмечает заместитель генерального директора музея "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.

"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Образы, воплощенные на картинах, связаны с биографией Кустодиева — отмечает заместитель генерального директора музея "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.

"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" "Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.

"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" "Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.

"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Кустодиев отличался широтой интересов, любил литературу, музыку, театр. Много работал и как театральный художник, особенно ценил пьесы Островского.

"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Кустодиев отличался широтой интересов, любил литературу, музыку, театр. Много работал и как театральный художник, особенно ценил пьесы Островского.

"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Праздничная Русь Кустодиева — это народные ярмарки, веселые балаганы, масленичные гуляния на широкую ногу, хороводы.

"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Праздничная Русь Кустодиева — это народные ярмарки, веселые балаганы, масленичные гуляния на широкую ногу, хороводы.

"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" "Художник вдохновлялся народным искусством и традициями, лубком, ценил темперамент русского народа и его национальные особенности", — говорит Дарья Милованова.

"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" "Художник вдохновлялся народным искусством и традициями, лубком, ценил темперамент русского народа и его национальные особенности", — говорит Дарья Милованова.

"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Кустодиев прекрасно знал академическое искусство и мечтал создать что-то русское, не уступающее по масштабу, красочности и сюжетам европейской живописи.

"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Кустодиев прекрасно знал академическое искусство и мечтал создать что-то русское, не уступающее по масштабу, красочности и сюжетам европейской живописи.

"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Современники ценили Кустодиева как живописца — Репин называл его "богатырем русской живописи", о его работах прекрасно отзывался Нестеров.

"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Современники ценили Кустодиева как живописца — Репин называл его "богатырем русской живописи", о его работах прекрасно отзывался Нестеров.

"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Когда Кустодиев начал первые эксперименты со стилем, многие не поняли его поисков — Академия художеств объединяла в основном живописцев консервативного толка.

"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Когда Кустодиев начал первые эксперименты со стилем, многие не поняли его поисков — Академия художеств объединяла в основном живописцев консервативного толка.

"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Впрочем, художник всегда и во всем находил поддержку среди родных, рассказывает Дарья Милованова.

"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Впрочем, художник всегда и во всем находил поддержку среди родных, рассказывает Дарья Милованова.

"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Например, его брат Михаил, инженер-конструктор, делал для Кустодиева специальные кресла с мольбертами и пюпитрами, в которых тот мог работать.

"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Например, его брат Михаил, инженер-конструктор, делал для Кустодиева специальные кресла с мольбертами и пюпитрами, в которых тот мог работать.

"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" В последние годы жизни изменился и формат работ — они стали меньше из-за того, что художник был физически ограничен.

"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" В последние годы жизни изменился и формат работ — они стали меньше из-за того, что художник был физически ограничен.

"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Особую роль в жизни мастера всегда играла его жена Юлия Кустодиева, которая создавала все условия для его работы. По словам дочери художника, Юлия Евстафьевна была преданным другом и верной супругой мужу, нежной матерью.

"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Особую роль в жизни мастера всегда играла его жена Юлия Кустодиева, которая создавала все условия для его работы. По словам дочери художника, Юлия Евстафьевна была преданным другом и верной супругой мужу, нежной матерью.

"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Кустодиев вдохновлялся волжскими провинциальными городами и русской деревней, недолюбливал Петербург за его выхолощенность и чиновничий дух.

"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Кустодиев вдохновлялся волжскими провинциальными городами и русской деревней, недолюбливал Петербург за его выхолощенность и чиновничий дух.

"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" На современном рынке искусства работы Кустодиева пользуются большим спросом.

"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" На современном рынке искусства работы Кустодиева пользуются большим спросом.

"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Его любят коллекционеры из азиатских стран — во многом из-за народных лубочных мотивов.

"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Его любят коллекционеры из азиатских стран — во многом из-за народных лубочных мотивов.

"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Еще в годы учебы в Академии художеств Кустодиев приобрел известность как прекрасный портретист. На выставке в Мюнхене в 1903 году он получил большую золотую медаль Международной ассоциации за портрет художника Билибина.

"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Еще в годы учебы в Академии художеств Кустодиев приобрел известность как прекрасный портретист. На выставке в Мюнхене в 1903 году он получил большую золотую медаль Международной ассоциации за портрет художника Билибина.

"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" "Русские типы" — это особая серия, которая воплощает ностальгию Кустодиева по особой атмосфере провинциальной жизни.

"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" "Русские типы" — это особая серия, которая воплощает ностальгию Кустодиева по особой атмосфере провинциальной жизни.

"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Персонажи Кустодиева — купчихи, лихачи, странники и торговцы — типажи, весьма характерные и любимые художником.

"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" Персонажи Кустодиева — купчихи, лихачи, странники и торговцы — типажи, весьма характерные и любимые художником.

"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" "Вряд ли работы Кустодиева можно рассматривать как бытописание. Это скорее сказочные и идиллические картины, которые больше имеют отношение к богатой фантазии художника", — поясняет Дарья Милованова.

"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. © Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета" "Вряд ли работы Кустодиева можно рассматривать как бытописание. Это скорее сказочные и идиллические картины, которые больше имеют отношение к богатой фантазии художника", — поясняет Дарья Милованова.

"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского. /

Еще одна старинная масленичная забава называется "Царь горы". Участники команд борются за право устоять на вершине снежной возвышенности. Один за другим они скатываются вниз и вновь пытаются вскарабкаться на гору, а в это время соперники осыпают их градом снежков.

А вот собрались заядлые драчуны и готовы вступить в схватку. Атаман объясняет им правила и игроки идут стенка на стенку.

© Фото : Валентин Карпов Участники кулачного боя во время казачьей Масленицы в Иркутске. 18 февраля 2018 © Фото : Валентин Карпов Участники кулачного боя во время казачьей Масленицы в Иркутске. 18 февраля 2018

Но самая зрелищная игра, конечно же — взятие снежного городка. Крепость, собранная из огромных снежных кирпичей, возвышается над всем заливом. Понятно, что она будет взята и разрушена, но само действо – это настоящий спектакль, где героями становятся рядовые горожане. Начинается оно залпом настоящей пушки. Зрители активно поддерживают штурмующих криками.

"Мы живем совсем в другом районе города, но уже в третий раз приезжаем на казачью масленицу всей семьей. Море эмоций, дети снимают фото и видео, пересылают друзьям в другие города и все потом с восторгом пишут отзывы. Этот праздник стоит того, чтобы в нем поучаствовать", — поделился своими впечатлениями иркутянин Дмитрий Белов, который приехал на залив Якоби вместе с женой и двумя сыновьями.

Кульминация праздника – сжигание огромного чучела Масленицы. Вокруг него собирается хоровод. Звучат веселые казачьи перепевы. Вздымается в небо огромный столб огня. Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна!