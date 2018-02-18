В Иркустке провели казачью Масленицу

ИРКУТСК, 18 фев – РИА Новости. В четвертый раз в Иркутске на заливе Якоби проходит празднование Масленицы, организованное Иркутским театром народной драмы по старинным казачьим обычаям — с играми, плясками, кулачными боями и взятием крепости.
"Казачья Масленица – это возрождение традиций русского народа. Именно так на Руси испокон веков провожали зиму. Весело, хлебосольно. Водили хороводы, пели частушки, устраивали соревнования. И мы видим, как год от года сюда на залив Ангары приходят все больше горожан, которым праздник по душе", — рассказал РИА Новости руководитель Театра народной драмы Михаил Корнев.
Казачья тема – главная в творчестве театра. Колоритные персонажи, аутентичные костюмы, высокий профессионализм актеров, их энергия и азарт, все это делает праздник неповторимым. "Четыре года назад, когда Масленицу в Иркутске впервые встречали по казачьим традициям, на залив пришли человек пятьсот. А в прошлом году в празднике приняли участие уже девять тысяч горожан. Нынче, думаю, будет больше", — сказал РИА Новости атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов.
В этом году Масленица собрала порядка десяти тысяч человек.
По словам организаторов, они стремились, чтобы на праздник люди шли всей семьей. И, действительно, на заливе Ангары всем хватает места. Здесь прямо в прибрежный склон встроена огромная деревянная горка. Не каждый рискнет скатиться с такого крутого спуска. Но можно выбрать горку и поменьше. Качели и карусели, построенные прямо на льду — излюбленные развлечения для детворы. Кто-то пробует ходить на ходулях, кто-то соревнуется, поднимая гири, прыгая через огромную скакалку и перетягивая канат. На сцене идет конкурс скороговорщиков и поедателей блинов.
На казачьей Масленице нет наблюдателей, есть только участники. Вот кто-то пытается забраться за призом на высокий столб. Вот неподалеку идет игра "Валенок": в центре круга казак что есть сил раскручивает валенок, привязанный к веревке. Играющие должны пробежать сквозь круг и сорвать с ведущего папаху — с этой сложной задачей справляются единицы.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
Еще одна старинная масленичная забава называется "Царь горы". Участники команд борются за право устоять на вершине снежной возвышенности. Один за другим они скатываются вниз и вновь пытаются вскарабкаться на гору, а в это время соперники осыпают их градом снежков.
А вот собрались заядлые драчуны и готовы вступить в схватку. Атаман объясняет им правила и игроки идут стенка на стенку.
Но самая зрелищная игра, конечно же — взятие снежного городка. Крепость, собранная из огромных снежных кирпичей, возвышается над всем заливом. Понятно, что она будет взята и разрушена, но само действо – это настоящий спектакль, где героями становятся рядовые горожане. Начинается оно залпом настоящей пушки. Зрители активно поддерживают штурмующих криками.
"Мы живем совсем в другом районе города, но уже в третий раз приезжаем на казачью масленицу всей семьей. Море эмоций, дети снимают фото и видео, пересылают друзьям в другие города и все потом с восторгом пишут отзывы. Этот праздник стоит того, чтобы в нем поучаствовать", — поделился своими впечатлениями иркутянин Дмитрий Белов, который приехал на залив Якоби вместе с женой и двумя сыновьями.
Кульминация праздника – сжигание огромного чучела Масленицы. Вокруг него собирается хоровод. Звучат веселые казачьи перепевы. Вздымается в небо огромный столб огня. Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна!
На фото: художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участник народных забав во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока.
На фото: праздничная ярмарка на центральной площади Владивостока.
На фото: сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале наблюдают за гусиными боями.
На фото: участники праздничных масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы.
На фото: участник масленичных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: ряженый на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
На фото: молодецкие игры во время праздничных гуляний в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: сжигание чучела во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы в парке наукограда Кольцово в Новосибирской области.
На фото: посетители праздничной ярмарки Широкой Масленицы на центральной площади Владивостока.