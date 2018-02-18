В Приморском сафари-парке поселилась спасенная на Сахалине выдра

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Самец выдры, которого на Сахалине спасли от истощения, стал новым постояльцем Приморского сафари-парка, сообщает учреждение.

Отмечается, что животное спасли в октябре 2017 года, она поступила в Фонд защиты природы и окружающей среды "Зелёный Сахалин". Зверь был слабый, истощённый, вяло двигался.

"Выдра поступила в Приморский сафари-парк. Прошла карантин. Самочувствие выдры заметно улучшилось. Она уже выпускается на прогулки в Парк хищных зверей. На Сахалине выдру называли Мышь", — говорится в сообщении.

В сафари-парке выдру назвали Зубарик.

На сайте парка опубликовано видео, где новый жилец парка знакомится с соседями: он фыркает на медвежат и обнюхивается с лисой.