В Приморском сафари-парке поселилась спасенная на Сахалине выдра

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Самец выдры, которого на Сахалине спасли от истощения, стал новым постояльцем Приморского сафари-парка, сообщает учреждение.
"Выдра поступила в Приморский сафари-парк. Прошла карантин. Самочувствие выдры заметно улучшилось. Она уже выпускается на прогулки в Парк хищных зверей. На Сахалине выдру называли Мышь", — говорится в сообщении.
В сафари-парке выдру назвали Зубарик.
На сайте парка опубликовано видео, где новый жилец парка знакомится с соседями: он фыркает на медвежат и обнюхивается с лисой.