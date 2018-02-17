Власти Москвы рассказали, как в столице убирают снег

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Около 1,5 миллиона кубометров снега вывозится с улиц Москвы ежедневно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня работает примерно 14,5 тысячи единиц различной техники. Ежедневно вывозится до 1,5 миллиона кубометров снега. Мэр лично руководит организацией всей работой, связанной с очисткой города от снега", — сказал он.

Заммэра отметил, что городские дороги очищены от снег, транспорт ходит без препятствий. "В первую очередь мы обращаем внимание на подходы к остановкам общественного транспорта, очистку выделенных полос", — сказал Бирюков.

При этом он подчеркнул, что работы по уборке останавливать нельзя.

"Вместе с тем снег продолжает идти, мы ждем до понедельника еще сантиметров шесть-семь, а в отдельных местах — до 10 сантиметров, поэтому работы останавливать нельзя", — добавил заммэра.