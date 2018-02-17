МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Несколько человек, ответственных за уборку снега в проблемных округах Москвы, отстранены от своих должностей после снегопадов в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, заммэра назвал проблемными Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа столицы.

"По этим территориям приняты и кадровые решения. Ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. Сейчас идет достаточно жесткая, принципиальная оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", — сказал Бирюков.

По его словам, в этих округах необходимо усилить работу по расчистке дворовых территорий.

"В работах задействованы силы не только ГБУ "Жилищник" и ГБУ "Автомобильные дороги" округов, но и инженерных компаний города", — добавил он.