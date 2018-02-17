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Общество

Использование в столичном метро поездов "Москва" экономит до 20%

13:1817.02.2018
(обновлено: 13:34 17.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПоезд Москва на Таганско-Краснопресненской линии. Архивное фотоПоезд Москва на Таганско-Краснопресненской линии. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Московский метрополитен экономит на эксплуатации поезда нового поколения "Москва" до 20% средств, сообщил журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Поезд Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Парк поездов, курсирующих по фиолетовой ветке метро, обновили на 40%

"Схема контракта жизненного цикла и сервисного обслуживания позволили по тем двум годам эксплуатации и работе по такой схеме четко понять, что мы экономим до 20% расходов", — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что такая экономия позволяет Московскому метрополитену вкладывать больше денег в развитие новых станций, обновление подвижного состава, закупать ещё больше новых поездов.

Поезда нового поколения "Москва" на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до 2 тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Пока поезда "Москва" курсируют только на Таганско-Краснопресненской линии, одной из самых загруженных веток столичного метро. Сегодня с момента запуска первого поезда в апреле 2017 года по этой ветке курсирует уже 36 составов "Москва".

"Самый лучший метропоезд в мире": в столице запустили новые поезда "Москва"
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНа Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена 14 апреля начал курсировать поезд нового поколения "Москва".Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости / Владимир Песня
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На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена 14 апреля начал курсировать поезд нового поколения "Москва".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНовый поезд на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до двух тысяч человек.Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Новый поезд на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до двух тысяч человек.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОтличительная особенность этого состава - сквозной проход через все вагоны.Во время запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Отличительная особенность этого состава - сквозной проход через все вагоны.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии запуска состава отметил уникальность этого поезда, который "и тише, и экономичнее, и комфортнее" своих предшественников. "Самый лучший в мире метропоезд", - заметил Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии запуска состава отметил уникальность этого поезда, который "и тише, и экономичнее, и комфортнее" своих предшественников. "Самый лучший в мире метропоезд", - заметил Собянин.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПо словам столичного градоначальника, новые поезда "в полтора раза дешевле международных аналогов".Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
По словам столичного градоначальника, новые поезда "в полтора раза дешевле международных аналогов".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМэр Москвы отметил качество работы российских машиностроителей, создавших продукцию, способную выдержать конкуренцию не только на российских площадках, но и в мире.Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы отметил качество работы российских машиностроителей, создавших продукцию, способную выдержать конкуренцию не только на российских площадках, но и в мире.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУ нового поезда более широкие, чем у его предшественников, дверные проемы, которые оборудованы световыми и звуковыми индикаторами.Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
У нового поезда более широкие, чем у его предшественников, дверные проемы, которые оборудованы световыми и звуковыми индикаторами.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНовые составы оборудованы интерактивными табло.Сенсорный монитор в вагоне поезда Москва во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Новые составы оборудованы интерактивными табло.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ новых поездах на 30% увеличили количество поручней и добавили специальные места для инвалидных колясок.Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В новых поездах на 30% увеличили количество поручней и добавили специальные места для инвалидных колясок.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ вагонах поезда "Москва" есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.USB-зарядка в вагоне поезда Москва во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В вагонах поезда "Москва" есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВсего к концу 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать более 30 таких составов.Во время запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Всего к концу 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать более 30 таких составов.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИнформационная панель в вагоне нового поезда "Москва".Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Информационная панель в вагоне нового поезда "Москва".
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