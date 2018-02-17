Использование в столичном метро поездов "Москва" экономит до 20%

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Московский метрополитен экономит на эксплуатации поезда нового поколения "Москва" до 20% средств, сообщил журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Схема контракта жизненного цикла и сервисного обслуживания позволили по тем двум годам эксплуатации и работе по такой схеме четко понять, что мы экономим до 20% расходов", — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что такая экономия позволяет Московскому метрополитену вкладывать больше денег в развитие новых станций, обновление подвижного состава, закупать ещё больше новых поездов.

Поезда нового поколения "Москва" на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до 2 тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Пока поезда "Москва" курсируют только на Таганско-Краснопресненской линии, одной из самых загруженных веток столичного метро. Сегодня с момента запуска первого поезда в апреле 2017 года по этой ветке курсирует уже 36 составов "Москва".