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Общество

День студенческих отрядов: молодежь отмечает "профессиональный" праздник

09:1417.02.2018
(обновлено: 09:22 17.02.2018)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Студенческие отряды на строительстве моста в Крым. Архивное фотоСтуденческие отряды на строительстве моста в Крым. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Движение российских студенческих отрядов за годы своего существования построило довольно серьезную историю: старшее поколение и сегодня с удовольствием рассказывает о своих поездках на стройки и "картошку" в студенческие времена. О том, как изменилось движение, а что в нем осталось неизменным, РИА Новости рассказали бывшие и нынешние его участники накануне Дня российских студотрядов.

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День российских студенческих отрядов стал отмечаться совсем недавно, после указа президента РФ Владимира Путина в 2015 году. Но за все время существования этого движения советские и российские студенты приняли участие во многих главных стройках страны – от освоения целины в Казахстане до строительства космодрома "Восточный". Сегодня Минобрнауки совместно с Минспортом проводит уже целые Всероссийские слеты студотрядов. На последнем из них, по данным министерства образования и науки, участие приняло более 1,5 тысячи человек из 70 регионов России.

© РИА Новости / Фред ГринбергПерейти в фотобанкБойцы студенческого отряда строят дорогу Архангельск - Карпогоры
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Бойцы студенческого отряда строят дорогу Архангельск - Карпогоры

От студентов до министров 

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Всего за годы существования студенческих отрядов в этом движении участие приняли миллионы юношей и девушек. Среди них была и министр образования и науки Ольга Васильева. Об этом она рассказала на встрече со студентами МИСиС.

"Я с большим благодарностью вспоминаю наши студотряды, вспоминаю наши "картошки", которые были. Потому что нас это объединяло. Мы дружим до сих пор", — поделилась тогда воспоминаниями министр.

Выпускница УДН им. Патрисы Лумумбы (ныне — РУДН) 1971 года Татьяна Пономарева призналась, что лучшие студенческие воспоминания у нее сохранились именно о стройотрядах. "Мы ехали на стройки "за запахом тайги". Единственное, о чем я жалею, что я была в отряде только два раза", — сказала она.

"За эти два месяца (трудового сезона) была какая-то эпоха возрождения в соответствующих хозяйствах. Жизнь была совершенно другой — веселой, с огромным количеством мероприятий, праздников, митингов, соревнований", — сказал выпускник УДН им. Патрисы Лумумбы 1977 года, ныне профессор кафедры теоретической физики РУДН Валерий Санюк.

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Иностранные студенты также охотно участвуют в движении. Интернациональный студенческий строительный отряд РУДН ведет свою историю с 1964 года. За это время студенты самого многонационального учебного заведения России побывали на стройках в Казахстане, Крыму и Дальнем Востоке.

"Для каждого, кто хоть раз побывал в отряде, жизнь разделилась на "до" и "после". Ведь дружеская атмосфера отряда наполняет сердце каждого бойца и навсегда остается там. Стройотряды — это не работа, это настоящая семья!" — сказал командир Интернационального студенческого строительного отряда "Меридиан дружбы" РУДН Нхага Банума Орладно из Гвинеи-Бисау.

© Фото : ИАЭТ СО РАНСтуденческий отряд под руководством научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Андрея Бородовского в северной части Горного Алтая
© Фото : ИАЭТ СО РАН
Студенческий отряд под руководством научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Андрея Бородовского в северной части Горного Алтая

Педагогические отряды

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Помимо строительных отрядов, сегодня российские студенты педвузов могут принять участие и в педагогических отрядах, отправляясь вожатыми в разные детские лагеря.

"Если обычные отряды работают в какой-то отрасли, в строительной, например, или железнодорожной, то у нас все зависит от того лагеря, куда они попадут, работая с детьми", — рассказал РИА Новости ректор МГПУ Игорь Ремаренко.

По его словам, несколько сотен студентов ежегодно отправляются в детские лагеря в самые разные точки страны – от Подмосковья до "Артека". Студенты МГПУ также отправляются в составе педагогических отрядов в образовательный центр "Сириус" и "Орленок".

"История педагогических отрядов Российского Союза Молодежи началась почти одновременно с историей самого РСМ. Сегодня у нас более 40 педагогических отрядов региональных организаций союза молодежи, которые проводят областные лагеря актива по программам РСМ", — рассказал РИА Новости глава Союза Павел Красноруцкий.

Жизнь отрядов

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То, что осталось неизменным для всех студенческих отрядов, — это традиции. Ежегодно молодые юноши и девушки соревнуются в скорости забивания гвоздей или дефиле в спецодежде. Стройотряды РУДН даже устраивают конкурсы Мистер и Мисс стройотряд. В этом году ими стали студенты из Чада и Мадагаскара.

Как рассказал Красноруцкий, у каждого отряда также есть свои особые отличительные черты: это его название и девиз, которые не меняются десятилетиями. Своей приверженностью к традициям, по его словам, прославился отряд "Товарищ", работающий в Калужской области уже более 20 лет.

"В 2016 году на летнем сборе актива старшеклассников в педагогическом отряде работал молодой человек Дмитрий Казаков. Все у него в отряде было по расписанию, согласно методическим рекомендациям: с любовью к детям, с умом к работе. И как-то тёплым августовским вечером он со своим другом шёл по лагерю и увидел недопустимое – по территории смело шагала молодая женщина. По-видимому, это была мама кого-то из детишек, хотя, как известно, вход на территорию лагеря посторонним строго запрещён", — рассказал Красноруцкий.

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В итоге женщина не растерялась и, заявив, что она сама когда-то работала в этом отряде, без заминки прочитала девиз, чем и заработала возможностью все же пройти на территорию.

"С тех пор ходит легенда о хранителе лагеря Дмитрии и пароле, открывающем любые двери. А ведь действительно, бывших вожатых не бывает. Если ты однажды стал членом педагогического отряда, то ты уже навсегда свой, сколько бы ни прошло времени, какие бы расстояния вас не разделяли", — сказал глава РСМ.

© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкСтуденческие стройотряды на космодроме "Восточный"
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Студенческие стройотряды на космодроме "Восточный"
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