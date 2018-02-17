День студенческих отрядов: молодежь отмечает "профессиональный" праздник

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Движение российских студенческих отрядов за годы своего существования построило довольно серьезную историю: старшее поколение и сегодня с удовольствием рассказывает о своих поездках на стройки и "картошку" в студенческие времена. О том, как изменилось движение, а что в нем осталось неизменным, РИА Новости рассказали бывшие и нынешние его участники накануне Дня российских студотрядов.
От студентов до министров
"Я с большим благодарностью вспоминаю наши студотряды, вспоминаю наши "картошки", которые были. Потому что нас это объединяло. Мы дружим до сих пор", — поделилась тогда воспоминаниями министр.
Выпускница УДН им. Патрисы Лумумбы (ныне — РУДН) 1971 года Татьяна Пономарева призналась, что лучшие студенческие воспоминания у нее сохранились именно о стройотрядах. "Мы ехали на стройки "за запахом тайги". Единственное, о чем я жалею, что я была в отряде только два раза", — сказала она.
"За эти два месяца (трудового сезона) была какая-то эпоха возрождения в соответствующих хозяйствах. Жизнь была совершенно другой — веселой, с огромным количеством мероприятий, праздников, митингов, соревнований", — сказал выпускник УДН им. Патрисы Лумумбы 1977 года, ныне профессор кафедры теоретической физики РУДН Валерий Санюк.
"Для каждого, кто хоть раз побывал в отряде, жизнь разделилась на "до" и "после". Ведь дружеская атмосфера отряда наполняет сердце каждого бойца и навсегда остается там. Стройотряды — это не работа, это настоящая семья!" — сказал командир Интернационального студенческого строительного отряда "Меридиан дружбы" РУДН Нхага Банума Орладно из Гвинеи-Бисау.
Педагогические отряды
"Если обычные отряды работают в какой-то отрасли, в строительной, например, или железнодорожной, то у нас все зависит от того лагеря, куда они попадут, работая с детьми", — рассказал РИА Новости ректор МГПУ Игорь Ремаренко.
По его словам, несколько сотен студентов ежегодно отправляются в детские лагеря в самые разные точки страны – от Подмосковья до "Артека". Студенты МГПУ также отправляются в составе педагогических отрядов в образовательный центр "Сириус" и "Орленок".
"История педагогических отрядов Российского Союза Молодежи началась почти одновременно с историей самого РСМ. Сегодня у нас более 40 педагогических отрядов региональных организаций союза молодежи, которые проводят областные лагеря актива по программам РСМ", — рассказал РИА Новости глава Союза Павел Красноруцкий.
Жизнь отрядов
Как рассказал Красноруцкий, у каждого отряда также есть свои особые отличительные черты: это его название и девиз, которые не меняются десятилетиями. Своей приверженностью к традициям, по его словам, прославился отряд "Товарищ", работающий в Калужской области уже более 20 лет.
"В 2016 году на летнем сборе актива старшеклассников в педагогическом отряде работал молодой человек Дмитрий Казаков. Все у него в отряде было по расписанию, согласно методическим рекомендациям: с любовью к детям, с умом к работе. И как-то тёплым августовским вечером он со своим другом шёл по лагерю и увидел недопустимое – по территории смело шагала молодая женщина. По-видимому, это была мама кого-то из детишек, хотя, как известно, вход на территорию лагеря посторонним строго запрещён", — рассказал Красноруцкий.
"С тех пор ходит легенда о хранителе лагеря Дмитрии и пароле, открывающем любые двери. А ведь действительно, бывших вожатых не бывает. Если ты однажды стал членом педагогического отряда, то ты уже навсегда свой, сколько бы ни прошло времени, какие бы расстояния вас не разделяли", — сказал глава РСМ.