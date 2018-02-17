В МЧС рассказали об эффективности системы информирования о бедствиях

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Свыше 82 миллионов человек уже позволяет охватывать в случае крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в России система информирования населения ОКСИОН — это 56% населения страны, сообщает МЧС РФ.

Одной из основных задач, выполняемых ОКСИОН, является сокращение сроков гарантированного оповещения о возникновении ЧС. Система, в частности, использовалась 15 июля 2014 года после аварии поезда на "синей ветке" московского метро. Всего для информирования населения было задействовано 102 терминальных комплекса. Последний раз система ОКСИОН применялась в мае 2017 года для информирования населения во время мощного урагана в Москве и Подмосковье.

Как следует из опубликованных данных МЧС России, в настоящее время охват населения ОКСИОН составляет более 82 миллионов человек. Система ОКСИОН сейчас включает в себя 667 терминальных комплексов и 44 информационных центра. База данных ОКСИОН содержит 975 информационных материалов по тематике жизнедеятельности населения и правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

Приоритетными направлениями развития ОКСИОН в 2018 году определены дальнейшее наполнение базы данных современным информационным контентом обучающего характера, а также актуализация имеющегося информационного материала.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках развития комплексной системы экстренного оповещения населения установлены 188 современных комплексов уличной звукофикации и 32 электросиренные установки. Это позволило увеличить охват оповещения населения электросиренами на 12%, а уличной звукофикацией — на 21%.

Для информирования населения о возможных опасностях кроме 116 терминальных комплексов ОКСИОН активно использовались 157 табло отображения информации Центра организации дорожного движения.