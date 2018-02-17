Жириновский приветствовал увольнение судьи, нагрубившего истцу на заседании

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента от ЛДПР и лидер партии Владимир Жириновский приветствовал увольнение судьи арбитражного суда Краснодарского края Алексея Шевченко.

В пятницу представитель данного арбитражного суда сообщил, что высшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого арбитражного суда Шевченко из-за аудиозаписи, на которой он ругается во время заседания.

"Краснодарский судья (Шевченко), нагло и грубо разговаривающий с участниками процесса, который он вел, уволен. Это можно только приветствовать, потому что такое поведение — это позор", — написал Жириновский в своем канале в Telegram.

Ранее на YouTube появилась запись, на которой, как предполагается, звучит голос Шевченко. В частности, человек, к которому обращаются как "уважаемый суд", в грубой форме отвечает истцу на просьбу рассмотреть его вопрос. Затем он говорит, что будет рассматривать дело, когда ему удобно, и что истец "еще поездит сюда". На протяжении всей записи звучит нецензурная брань.

Арбитражный суд провел служебную проверку, и исполняющая обязанности председателя Марина Крылова подала в Высшую квалификационную коллегию представление о досрочном прекращении полномочий судьи Шевченко с лишением его второго квалификационного класса. Коллегия удовлетворила это представление.