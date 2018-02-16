В Липецкой области самых верных отцов наградили почетным знаком и премией

ЛИПЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Власти Липецкой области вручили в День отца почетные знаки региона "За верность отцовскому долгу" 25 главам семей, которые также получили премии в размере 15 тысяч рублей, сообщил представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

Он добавил, что День Отца отмечается в Липецкой области с 2008 года по инициативе руководителя исполнительной власти региона Олега Королева. Лучших глав семей для поощрения выдвигают органы местного самоуправления с привлечением общественности и средств массовой информации. В целом престижной наградой за 10 лет отмечены 275 человек.

"Вручая почетный знак "За верность отцовскому долгу", мы поощряем ответственных отцов и обращаем внимание общества на необходимость возрождения культа семьи, уважения к нелегкому труду родителей. Ведь от того, какими вырастут наши дети, напрямую зависит будущее России", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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