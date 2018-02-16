Главный военный прокурор России рассказал о снижении уровня насилия в ВС

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Уровень насилия и число его жертв в воинских коллективах РФ снизились в 2017 году, заявил главный военный прокурор России Валерий Петров на итоговой коллегии ведомства.

"В воинских коллективах отмечается снижение числа насильственных посягательств и пострадавших от них военнослужащих", — сказал Петров.

Он также отметил снижение общего уровня зарегистрированных преступлений в войсках в 2017 году благодаря последовательным усилиям военных прокуроров, командования и правоохранительных органов.

По словам Петрова, благодаря налаженному взаимодействию с военными следователями удалось повысить качество расследования уголовных дел, более чем на треть уменьшилось количество уголовных дел, возвращенных прокурорами на дорасследование.