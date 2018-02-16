Аэрация московских водоемов: как коммунальщики помогают флоре и фауне

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Каждую зиму, как только московские водоемы покрываются льдом, работники столичных коммунальных служб начинают работы по аэрации — насыщению воды кислородом. Корреспондент РИА Новости отправилась на Большой Новодевичий пруд в центре столицы, чтобы выяснить, что представляет собой процесс аэрации и что скрывается в загадочных красных ящиках, стоящих на льду.

Проруби внутри ящиков

Ранее сообщалось, что на более чем 200 московских водоемах этой зимой пробурят около 12 тысяч лунок для аэрации воды.

"Аэрация, если коротко и ясно, это насыщение воды кислородом. В зимнее время, когда образуется ледяной покров, доступ кислорода к воде отсутствует. Благодаря аэрации она насыщается кислородом, который так необходим флоре и фауне", — рассказывает главный инженер первого района Мосводостока Артем Цвелодуб.

Работы по естественной аэрации начинаются каждую зиму после того, как лед на водоемах достигает толщины в 10 сантиметров. По словам Цвелодуба, это связано с обеспечением техники безопасности. В этом сезоне проруби на Новодевичьих прудах появились в декабре.

"При естественной аэрации во льду пробуриваются специальные лунки диаметром 20-30 сантиметров. Сверху они обустраиваются специальными деревянными коробами с крышкой, что исключает дополнительное попадание снега и, конечно, падения людей. Через щели короб "дышит", и вода насыщается воздухом", — показывает Цвелодуб на красный деревянный ящик, внутри которого находится затянутая льдом прорубь.

После бурения лунок столичные коммунальщики каждую смену проводят дополнительные работы, чтобы не допустить образование корки льда на проруби. Количество лунок рассчитывается по принципу двух-трех штук на один гектар. В центральном округе на Новодевичьих прудах их больше всего — на Большом и Малом Новодевичьих прудах разместили семь коробов для аэрации.

Искусственная аэрация

"Аэрацию мы проводим в нашем районе, в ЦАО, наши пруды – это Патриаршие пруды, пруд Мандельштама, Большой и Малый Новодевичьи пруды, а также Антроповы ямы. Больше всего лунок находится здесь, на остальных их по два ящика", — вступает в разговор речной рабочий Сергей Корнеев, который присутствует почти на каждой аэрации.

На бурении лунок и установке коробов работа московских коммунальщиков не заканчивается. До двух раз в неделю рабочие приезжают на водоемы, чтобы провести работы по искусственной аэрации – это необходимо, когда воздуха, поступающего при естественной аэрации, становится недостаточно.

"Наша экологическая служба специальным прибором проводит измерение уровня кислорода в пруду. Если уровень недостаточен, мы приступаем к работам по искусственной аэрации. Для этого у нас на автомобиле есть специальный компрессор", — поясняет Цвелодуб.

По его словам, от машины в прорубь протягивается шланг, и с помощью компрессора воздух под давлением поступает в воду. "Получается вот такая "гидрованна". Обычно в среднем мы подаем давление около 5 МПа, чтобы избежать выброса шланга. Сейчас мы дали порядка 0,65 МПа, это уже многовато", — рассказывает Цвелодуб, пока в проруби бурлит вода.

В среднем в каждой лунке шланг держится порядка 30 минут, затем рабочие переходят к другой проруби на водоеме.

Любопытные прохожие и помощь природе

Как рассказали коммунальщики, деревянные коробы не закрываются на замок, поэтому любой человек может заглянуть внутрь.

"Любопытных, конечно, полно. Иной раз приезжаешь, а тут огромные комья снега в ящике накиданы. И это мы еще красим каждый год, потому что их начинают расписывать, граффити рисовать", — говорит Корнеев и показывает на красный короб, на котором виден старый слой оранжевой краски.

При этом рабочий отмечает, что желающих искупаться в проруби никогда не было. "Даже на Крещение никто заплывов не устраивал", — пошутил он.

По словам Корнеева, летом в пруду можно выловить больших карасей и ротанов, которые чувствуют себя в пруду "вольготно" — именно этому и способствует аэрация.

"По весне как-нибудь приедешь, иной раз ящик открываешь, а здесь вот такая вот мелочевка, маленькие рыбешки прям кишат в ящике. Крупная рыба еще как-то справляется, а для мелких кислорода не хватает", — говорит Корнеев.