Режим нон-стоп: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы в режиме нон-стоп ликвидируют последствия аномального снегопада, обрушившегося на Москву в первую неделю февраля, при этом основные работы уже выполнены, и город максимально расчищен от снега, сообщил журналистам в пятницу глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

"Ощущение полного бедствия"

Как ранее рассказал журналистам Гасангаджиев, из-за аномального количества осадков в городе была проведена мобилизация всех служб городского хозяйства. К пятнице все основные магистрали и улицы столицы уже расчищены "практически до летнего асфальта".

"В круглосуточном режиме все службы города выполняли работу по расчистке дорожного пространства, по расчистке дворов, крыш и максимально вся работа была выполнена", — сказал Гасангаджиев.

Первыми своими впечатлениями о работе коммунальных служб с корреспондентом РИА Новости поделились жители одного из центральных районов — советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов и российский режиссер, худрук московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман.

"Это был какой-то небесный обвал", — уверен Хазанов.

"Первое ощущение у меня было — ну все, никакие службы с этим не справятся. Я вышел из подъезда — картина была не для слабонервных, невозможно было открыть дверь, а о том, чтобы пройти на проезжую часть, — даже идеи такой не было. И я думал, ну вот, все я хвалил эти дорожные службы, а тут первое серьезное испытание — и все! Возвращаюсь обратно через несколько часов — проехать невозможно, потому что одни снегоуборочные машины ездят. На утро выхожу — такое ощущение, что и снегопада не было", — рассказал артист.

Он пошутил, что много лет назад, при сильных снегопадах в Москве снег лежал едва ли не до июня.

"В Москве и сейчас тоже идет снег, но улицы свободны. Наверняка есть улицы, где еще не расчищено, но каждый день это все приводится в порядок. Такой огромный мегаполис, как Москва, невозможно в один момент привести в порядок. Я уверен, что огромное количество человек трудилось", — сказал в свою очередь Дмитрий Бертман.

Он рассказал, что здание "Геликон-Оперы" после снегопада также было окружено сугробами. "Но вечером спектакль состоялся, люди спокойно подходили к театру, поэтому я благодарен всем городским службам, потому что мы открыли занавес", — поделился он.

Снежные монстры. Чем убирают снег в Москве © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. /

Свыше 80 тысяч ликвидаторов

При уборке улиц после аномального снегопада с 5 по 15 февраля ежедневно трудились почти 80 тысяч работников, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Уборка проводилась своими силами, без помощи сторонних организаций. Задействовано было порядка 17 тысяч единиц снегоуборочной техники.

"При уборке мы даже машины не эвакуировали. Приезжает эвакуатор, приподнимает машину, дорогу почистили — поставили машину на место. Это везде повсеместно наблюдается", — сказал журналистам руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Он отметил, что у столичных городских служб сегодня имеется весь необходимый инвентарь, есть все, чтобы максимально оперативно убрать улицы. Для сравнения – власти США при сильных снегопадах вынуждены выдавать своим жителям лопаты для уборки в своих дворах, заметил Орешкин.

"Как только начинается снегопад, я сразу думаю: "О, сейчас армия (заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства — ред.) Петра Бирюкова выйдет на улицы Москвы", — и они выходят. Снега выпало много. И сколько же я вижу людей в этих оранжевых куртках, с лопатами. Я очень уважительно к ним отношусь. Нужно говорить им "Спасибо" обязательно. За то, что они так много делают, чтобы Москву сохранить в чистоте", — добавила в свою очередь советская и российская телеведущая Анна Шатилова.

Глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев также отметил труды коммунальных работников и поблагодарил их за результаты. "Люди работали круглосуточно, и благодаря этому в короткий период была обеспечена такая массовая уборка снега", — подчеркнул он.

К снегопаду с новыми силами

Орешкин сообщил журналистам, что коммунальщики в ближайшее время не собираются расслабляться, им предстоит новый "вызов".

"Сегодня начинается снегопад, и к утру понедельника мы получим опять 10 сантиметров снега, по 3-4 сантиметра будет выпадать в сутки", — сказал Орешкин, ссылаясь на синоптиков.

"Мы будем работать с новыми силами", — добавил Гасангаджиев.