РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Режим нон-стоп: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам

Сюжет:
Главное за 16 февраля 2018 года (8)
18:2316.02.2018
(обновлено: 19:00 16.02.2018)
936015
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб во время уборки снега. Архивное фотоСотрудники коммунальных служб во время уборки снега. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы в режиме нон-стоп ликвидируют последствия аномального снегопада, обрушившегося на Москву в первую неделю февраля, при этом основные работы уже выполнены, и город максимально расчищен от снега, сообщил журналистам в пятницу глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

"Ощущение полного бедствия"

Открытие Стереокатка в Парке Горького
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Московские забавы: где в столице покататься на лыжах и коньках
Как ранее рассказал журналистам Гасангаджиев, из-за аномального количества осадков в городе была проведена мобилизация всех служб городского хозяйства. К пятнице все основные магистрали и улицы столицы уже расчищены "практически до летнего асфальта".

"В круглосуточном режиме все службы города выполняли работу по расчистке дорожного пространства, по расчистке дворов, крыш и максимально вся работа была выполнена", — сказал Гасангаджиев.

Первыми своими впечатлениями о работе коммунальных служб с корреспондентом РИА Новости поделились жители одного из центральных районов — советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов и российский режиссер, худрук московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман.

"Это был какой-то небесный обвал", — уверен Хазанов.

Сотрудники коммунальных служб убирают последствия снегопада на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Троеснегоборье". Европейцы обсуждают, что русскому хорошо
"Первое ощущение у меня было — ну все, никакие службы с этим не справятся. Я вышел из подъезда — картина была не для слабонервных, невозможно было открыть дверь, а о том, чтобы пройти на проезжую часть, — даже идеи такой не было. И я думал, ну вот, все я хвалил эти дорожные службы, а тут первое серьезное испытание — и все! Возвращаюсь обратно через несколько часов — проехать невозможно, потому что одни снегоуборочные машины ездят. На утро выхожу — такое ощущение, что и снегопада не было", — рассказал артист.

Он пошутил, что много лет назад, при сильных снегопадах в Москве снег лежал едва ли не до июня.

"В Москве и сейчас тоже идет снег, но улицы свободны. Наверняка есть улицы, где еще не расчищено, но каждый день это все приводится в порядок. Такой огромный мегаполис, как Москва, невозможно в один момент привести в порядок. Я уверен, что огромное количество человек трудилось", — сказал в свою очередь Дмитрий Бертман.

Он рассказал, что здание "Геликон-Оперы" после снегопада также было окружено сугробами. "Но вечером спектакль состоялся, люди спокойно подходили к театру, поэтому я благодарен всем городским службам, потому что мы открыли занавес", — поделился он.

Снежные монстры. Чем убирают снег в Москве
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час.Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов.Снегопогрузчик СНП-17
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы.Вакуумная коммунальная машина ЭД300К
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов.ЭДК500К
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника.Mercedes-Benz Unimog U400
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя.Holder S990
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя.
/

Свыше 80 тысяч ликвидаторов

При уборке улиц после аномального снегопада с 5 по 15 февраля ежедневно трудились почти 80 тысяч работников, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Уборка проводилась своими силами, без помощи сторонних организаций. Задействовано было порядка 17 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Балерина в Якутске при температуре минус 41 градус
© Фото : Петр Чугунов
Как выживают в самом холодном регионе России
"При уборке мы даже машины не эвакуировали. Приезжает эвакуатор, приподнимает машину, дорогу почистили — поставили машину на место. Это везде повсеместно наблюдается", — сказал журналистам руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Он отметил, что у столичных городских служб сегодня имеется весь необходимый инвентарь, есть все, чтобы максимально оперативно убрать улицы. Для сравнения – власти США при сильных снегопадах вынуждены выдавать своим жителям лопаты для уборки в своих дворах, заметил Орешкин.

"Как только начинается снегопад, я сразу думаю: "О, сейчас армия (заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства — ред.) Петра Бирюкова выйдет на улицы Москвы", — и они выходят. Снега выпало много. И сколько же я вижу людей в этих оранжевых куртках, с лопатами. Я очень уважительно к ним отношусь. Нужно говорить им "Спасибо" обязательно. За то, что они так много делают, чтобы Москву сохранить в чистоте", — добавила в свою очередь советская и российская телеведущая Анна Шатилова.

В плену стихии: на Москву обрушился снегопад
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.Сугробы на Васильевском спуске во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНакануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.Прохожие во время снегопада на Манежной площади в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолее 15 тысяч единиц техники задействовано на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работают около 70 тысяч человек.Полицейский автомобиль на Васильевском спуске в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Более 15 тысяч единиц техники задействовано на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работают около 70 тысяч человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСхему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.Сотрудники коммунальных служб убирают последствия снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, чтобы не допустить скольжения.Девушки фотографируются во время снегопада на Манежной площади в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, чтобы не допустить скольжения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.Военнослужащие роты почётного караула Президентского полка РФ у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИз-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.Самолеты в аэропорту Шереметьево. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВласти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.Девушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.
/

Глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев также отметил труды коммунальных работников и поблагодарил их за результаты. "Люди работали круглосуточно, и благодаря этому в короткий период была обеспечена такая массовая уборка снега", — подчеркнул он.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости, Инфографика
Уборка снега

К снегопаду с новыми силами

Снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В московский регион на следующей неделе придут аномальные морозы
Орешкин сообщил журналистам, что коммунальщики в ближайшее время не собираются расслабляться, им предстоит новый "вызов".

"Сегодня начинается снегопад, и к утру понедельника мы получим опять 10 сантиметров снега, по 3-4 сантиметра будет выпадать в сутки", — сказал Орешкин, ссылаясь на синоптиков.

"Мы будем работать с новыми силами", — добавил Гасангаджиев.

Зимняя Москва
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Зимняя Москва
Комментировать
Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Василий Федотов
В Москве эти миллиарды тонн снега убрать не реально, проезжал возле снегоплавилен по Москве так там очередь конца и края не видно, во дворах снега по 10-20 камазов, как только уберут снизу вспомнят про крыши не чищенные и снова по новой. Насчёт техники, я её действительно практически нигде не видел во дворах может она вымерла, как мамонт или её действительно крайне мало. С учётом количества выпадаемых осадков это мнимое ЧС закончится ближе к лету ну или просто забросят после выборов президента.
21:04
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
igor nigarb
Везде, да везде. Каша и под ней лед. Ходим с трудом. И что интересно: шел по улице и встретил человек пять с лопатами и при этом ни одного работающего. Проезжую часть действительно очистили, а во дворах? Дворники снег на мостовую сбрасывают в лучшем случае. Днем ни одного дворника во дворах не видно. А где трактор прошел, там еще хуже - невероятно скользко. Машины буксуют. Какой-то кошмар.
20:39
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Бронислав Гудебский
Могу фото отправить
20:19
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Бронислав Гудебский
Кто же это так врет нахально? Посмотрите что на Братиславской и Перерва улице творится возле дома 12 по Братиславской вообще во дворе огромные кучи снега никто не вывозит, хотя деньги на вывоз запланированы, где они? к станции метро со стороны дома № 12 вообще не пройти. Зачем врать?
20:18
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Ярослав Мудрый
Очередная заказная статья с фотографиями и инфографикой про то, как городские службы героически справляются с уборкой снега. Мы могли бы написать статью не хуже с множеством фотографий, доказывающим обратное. Даже в центре Москвы тротуары для пешеходов до сего дня остаются не убранными - снежная каша, под которой образовался толстый лед (в частности, в районе Третьяковки). Про районы на окраинах можно даже не писать, думаю, и так все понятно. Видимо, у чиновников и простых людей разные понятия слова "готовы" (из заголовка статьи). И еще, циничным выглядит выражение Гасангаджиева "аномальный снегопад".
20:03
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Pavlova
Я коренная москвичка мне 65 лет, странно слышать о снегопаде в Москве как о вселенском бедствии. У нас зимой всегда падает снег, тем более в феврале, удивляет, что это событие так поразило коммунальщиков. Москва никогда не была в таком безобразном состоянии как сейчас. Возмущает, что люди которые должны отвечать за уборку Москвы удовлетворены бездействием своих подчиненных.
19:57
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
mvdepoy
Смех сквозь слезы! "Имеется весь необходимый инвентарь"! Сегодня днем разговаривала с командой уборщиков снега, которые вдруг появились у нас во дворе. ( Жулебино) На вопрос где они были 3 недели, пока мы в снегу утопали, ответили, что управляющая компания технику не дает, один погрузчик на два района, "мини-погрузчики" все! сломаны. Вот это готовность! Можно еще два часа говорить, что творится во дворах. На выезде с дворовой территории слева и справа навалены такие горы, что ни о какой видимости нет и речи! У входа в детскую поликлинику каток! Идти приходится, держась за забор! Очень хочется фотографии к этому добавить, которых масса!
19:44
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Денис Бутаев
Для начало на ул. Лобачика уберите, а то после второго снегопада, бурильную машину можно будет вызывать для проезда.
19:24
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Shans-off
Дороги ладно - убрали, а за тротуары в центре забыли? До сих пор снега по колено, невозможно нормально ходить по этой каше.. 2 недели прошло с прошлого снегопада, а тротуары до сих пор не чищены. Ждём новый снегопад и добавления каши на тротуарах...
18:39
16.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена