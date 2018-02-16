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Общество

Воронеж отметил десятилетие присвоения звания "Город воинской славы"

18:1816.02.2018
(обновлено: 18:19 16.02.2018)
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CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж. Архивное фотоВоронеж. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж

ВОРОНЕЖ, 16 фев — РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные десятой годовщине присвоения почетного звания "Город воинской славы", прошли в Воронеже, сообщает в пятницу пресс-служба областной думы.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
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В годы Великой Отечественной войны в боях за Воронеж немцы и их союзники потеряли 320 тысяч солдат и офицеров. По данным историков, в ходе битвы были разгромлены 26 немецких дивизий, а число пленных было больше, чем под Сталинградом. Точные потери советских войск неизвестны до сих пор.

"Делегация Воронежской областной думы почтила память защитников Воронежа, возложив цветы и венки к Вечному огню у Братской могилы рядом с центром военно-патриотического воспитания "Музей-диорама". Именно здесь в 2010 году на площадке у музея была возведена стела с выгравированным текстом указа о присвоении Воронежу почетного звания "Город воинской славы", — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие делегации всех ветвей власти, представители духовенства, ветеранских и общественных организаций, молодежных движений, сотрудники силовых и правоохранительных органов, добавили в думе.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кроме того, торжественное мероприятие по случаю десятилетней годовщины присвоения Воронежу звания "Город воинской славы" прошло в концертном зале Event-Hall. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, а также главы 45 городов, удостоенных этого звания, уточняется в сообщении.

На сцене концертного зала прошла церемония вручения Ордена Жукова Ивану Афанасьеву, внуку генерала Александра Лизюкова, чье имя носит одна из самых известных улиц Воронежа, добавили в пресс-службе. Высокой награды Лизюков был посмертно удостоен указом президента России Владимира Путина "за умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах".

Участники реконструкции Балатонской оборонительной операции Красной армии против немецких войск марта 1945 года. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Исполняется 10 лет со дня присвоения высокого статуса "Город воинской славы", хотя мы считаем, Воронеж – город-герой. Это трагические и славные страницы Великой Отечественной войны, большой вклад в нашу общую победу. Хорошо, что есть память, что мы отдаем дань всем нашим погибшим, что сегодня вспоминают ветеранов. Очень важно, чтобы эта искра любви к отечеству, независимо от трудностей, поддерживалась и сохранялась, и на долгие века было чувство гордости за нашу страну", – сказал вручавший награду Алексей Гордеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что воронежские краеведы, общественники и политики много лет добивались того, чтобы роль Воронежа в приближении Дня Победы была отмечена по справедливости.

"Сегодня и в Европе признают, что бои за Воронеж стали поворотным моментом не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. А звание "Город воинской славы" – знак глубокого уважения к двум сотням тысяч бойцов, которые погибли, защищая Воронеж. На примере этих героев мы воспитывались и должны воспитывать будущие поколения", — цитирует Нетёсова пресс-служба.

Флаг СССР. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Он отметил, что почетное звание Воронежу — это также знак благодарности живым ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны.

"Воронеж был разрушен более чем на 90%. Но они не только отстояли наш любимый город, но и подняли из руин в кратчайшие сроки – уже примерно через год после освобождения по Воронежу пошли трамваи, начали работать десятки школ, больниц, предприятий. И нынешнее поколение воронежцев своим трудом и отношением к истории доказывает, что достойно памяти своих героических предков", – добавил Нетёсов.

Также в торжественной обстановке шести ветеранам, участникам боев за освобождение Воронежа, были вручены памятные знаки "Воронеж – город воинской славы". Общественной наградой Союза городов воинской славы – медалью "За активную патриотическую деятельность" и "Почетной грамотой" Союза за весомый вклад в дело патриотического воспитания были отмечены ветераны, члены общественных и военно-патриотических организаций, народных ансамблей, заключили в думе.

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