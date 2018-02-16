Воронеж отметил десятилетие присвоения звания "Город воинской славы"

ВОРОНЕЖ, 16 фев — РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные десятой годовщине присвоения почетного звания "Город воинской славы", прошли в Воронеже, сообщает в пятницу пресс-служба областной думы.
В годы Великой Отечественной войны в боях за Воронеж немцы и их союзники потеряли 320 тысяч солдат и офицеров. По данным историков, в ходе битвы были разгромлены 26 немецких дивизий, а число пленных было больше, чем под Сталинградом. Точные потери советских войск неизвестны до сих пор.
"Делегация Воронежской областной думы почтила память защитников Воронежа, возложив цветы и венки к Вечному огню у Братской могилы рядом с центром военно-патриотического воспитания "Музей-диорама". Именно здесь в 2010 году на площадке у музея была возведена стела с выгравированным текстом указа о присвоении Воронежу почетного звания "Город воинской славы", — говорится в сообщении.
В церемонии приняли участие делегации всех ветвей власти, представители духовенства, ветеранских и общественных организаций, молодежных движений, сотрудники силовых и правоохранительных органов, добавили в думе.
На сцене концертного зала прошла церемония вручения Ордена Жукова Ивану Афанасьеву, внуку генерала Александра Лизюкова, чье имя носит одна из самых известных улиц Воронежа, добавили в пресс-службе. Высокой награды Лизюков был посмертно удостоен указом президента России Владимира Путина "за умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах".
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что воронежские краеведы, общественники и политики много лет добивались того, чтобы роль Воронежа в приближении Дня Победы была отмечена по справедливости.
"Сегодня и в Европе признают, что бои за Воронеж стали поворотным моментом не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. А звание "Город воинской славы" – знак глубокого уважения к двум сотням тысяч бойцов, которые погибли, защищая Воронеж. На примере этих героев мы воспитывались и должны воспитывать будущие поколения", — цитирует Нетёсова пресс-служба.
"Воронеж был разрушен более чем на 90%. Но они не только отстояли наш любимый город, но и подняли из руин в кратчайшие сроки – уже примерно через год после освобождения по Воронежу пошли трамваи, начали работать десятки школ, больниц, предприятий. И нынешнее поколение воронежцев своим трудом и отношением к истории доказывает, что достойно памяти своих героических предков", – добавил Нетёсов.
Также в торжественной обстановке шести ветеранам, участникам боев за освобождение Воронежа, были вручены памятные знаки "Воронеж – город воинской славы". Общественной наградой Союза городов воинской славы – медалью "За активную патриотическую деятельность" и "Почетной грамотой" Союза за весомый вклад в дело патриотического воспитания были отмечены ветераны, члены общественных и военно-патриотических организаций, народных ансамблей, заключили в думе.