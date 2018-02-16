В СЖР считают создание федерального канала для молодежи нецелесообразным

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Создание специального федерального канала для молодежи в России нецелесообразно, поскольку эта аудитория предпочитает получать информацию через интернет, к тому же, существует масса телеканалов с контентом, ориентированным на молодое поколение, считает координатор молодежных программ Союза журналистов России, секретарь организации Роман Серебряный.

Как ранее сообщила газета "Коммерсант", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Форума действий общероссийского народного фронта (ОНФ), прошедшего в конце декабря, поручил своим подчиненным подготовить предложения по созданию федерального телеканала, "освещающего деятельность в сфере молодежной политики". Вопрос создания специального федерального канала для молодежи должен подлежать глубокой проработке и должен быть обсужден в правительстве, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Честно говоря, не вижу целесообразности в этом. С одной стороны, действительно надо как-то рассказывать молодежи о молодежной политике, у школьников есть желание узнавать о политических тенденциях и событиях на понятном им языке, однако я считаю, что… школьники и студенты вряд ли будут слушать, читать, смотреть что-то одно", — сказал РИА Новости Серебряный.

Он отметил, что в России сейчас есть ряд каналов, контент которых ориентирован на молодежную аудиторию, при этом большинство молодых людей сегодня предпочитает получать информацию через интернет.

"Мне кажется, что этот вопрос требует детальной проработки и понимания того, что это будет… У нас есть пример создания Общественного телевидения. Оно, конечно, заняло свою нишу, но боюсь, ожидания были больше, чем результат. Главное, чтобы не получилось напрасной траты бюджетных средств на создание такого канала, который в итоге не будет оправдывать ожидания", — добавил представитель СЖР.