Свердловский губернатор будет болеть за красивый футбол на ЧМ-2018

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в интервью РИА Новости в рамках инвестфорума в Сочи, что будет болеть за красивый футбол на чемпионате мира, который пройдет летом в России.

"Скорее всего, я буду на пульте, в составе делегации, будем заниматься организационным обеспечением и обеспечением безопасности. Буду болеть за красивый футбол", — рассказал Куйвашев.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.