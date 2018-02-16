Ректор МГУ пообещал придумать новую технологию приготовления блинов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий пообещал студентам придумать новую технологию приготовления блинов, передает корреспондент РИА Новости

"На следующий год постараюсь другую технологию блинов придумать… С началом нового семестра, вы молодцы! Масленица — элемент нашей русской культуры, поэтому мы и отмечаем этот праздник", — сказал Садовничий во время празднования Масленицы в университете.

Ректор традиционно угостил студентов блинами собственного приготовления и отметил, что традицию празднования Масленицы с выпечкой блинов заимствуют у МГУ другие университеты.