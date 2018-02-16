Катки и лыжные трассы. Как создается зимняя инфраструктура в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Этой зимой в Москве открылось свыше 1,4 тысячи катков с натуральным и искусственным льдом, а протяженность оборудованных лыжных трасс составила 735 километров. О том, как создавалась сеть зимней инфраструктуры в московских парках и какие технологии применяются для ее поддержания в условиях переменчивой московской погоды, читайте в обзоре РИА Новости.

Интерес к спорту и поддержанию своего физического здоровья приобретает среди москвичей все большую популярность.

Сегодня жителю мегаполиса уже необязательно покупать абонемент в зал или билет на лыжную базу — каждый сезон столичные парки приспосабливают для занятий тем или иным видом спорта почти безвозмездно.

Как они создаются

Первые месяцы зимы в этом году не баловали столицу снегом — температура нагревалась до аномально теплых показателей, шел мокрый снег и даже дождь.

"Такие погодные условия для нас – основные трудности в поддержании трасс в надлежащем виде. Эта зима не стала исключением. Весь декабрь и начало января в Москве практически не было снега, а тот, что был, быстро таял. Настоящая зима пришла только в феврале. И сейчас наша задача — сохранять и поддерживать снежный покров в надлежащем состоянии", — рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с приходом зимней снежной погоды на территории города были обустроены 382 лыжные трассы общей протяженностью 735 километров, 12 из них — трассы с искусственным оснежением. Катков в городе в этот зимний сезон организовано почти 1,5 тысячи, около 190 из них – с искусственным льдом.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства, условия для занятий лыжами стараются создавать практически в каждом парке, даже в центре города. Лыжные трассы прокладываются в основном в прогулочных зонах, исключение составляют особо охраняемые природные территории и лесные массивы, например, Битцевский парк, Лосиный остров, Измайловский лес.

"Натуральные" лыжные трассы прокладывают на месте летних велодорожек. А вот с трассами с искусственным оснежением приходится посложнее. Как рассказали РИА Новости в комплексе, для этого необходимо, чтобы рядом был источник воды и электропитание, а также снеговые пушки и ратраки. Для эффективной работы всего оборудования температура воздуха должна быть не выше трех градусов мороза.

Уже открытые для катания трассы расчищают только по необходимости — после сильных снегопадов или в случае повреждений при частой эксплуатации. Для расчистки и обновления трасс также применяют снегоходы и ратраки с пушками. В настоящее время на столичных объектах зимнего отдыха задействовано 37 ратраков, 150 снегоходов и 41 снежная пушка.

Полторы тысячи катков

Катки в Москве открывают в районных и центральных парках, во дворах, а часть из них – и на водных объектах при наличии разрешения Главного управления МЧС России по городу Москве.

Почти полторы тысячи катков требуют внимания не только с точки зрения качества льда, но и по качеству их содержания и обслуживания, поэтому присматривают за катками специалисты эксплуатирующих организаций (ГБУ "Жилищник", ГБУ "Автомобильные дороги"), которые проходят специальное обучение.

Для заливки катков город закупает специальные машины, которые одновременно шлифуют и очищают лед от неровностей.

"На открытых катках с искусственным льдом приступаем к намораживанию льда при температуре окружающей среды около 0 градусов. Оборудование катков холодильными установками позволяет намораживать и содержать качественный лед при нулевой или слабоположительной температуре воздуха", — пояснили в комплексе.

Катки с естественным ледовым покрытием заливаются специалистами буквально каждый морозный день. Что касается катков на водоемах — создаются они только при длительной отрицательной температуре, когда толщина льда составляет не менее 25 сантиметров.

Комфорт и безопасность

Как отметили в комплексе городского хозяйства, обеспечение безопасности и комфортного пребывания горожан на объектах зимней инфраструктуры является первостепенной задачей, поэтому балансодержателем, будь то ГПБУ "Мосприрода" или "Мосгорпарк", должны тщательно контролироваться работа постов охраны, наличие освещения и видеонаблюдения. К примеру, сегодня освещение имеется практически на всех лыжных трассах — порядка 300 километров оборудованы фонарями и прожекторами.

Помимо этого, вблизи катков и лыжных трасс предусмотрены удобные подъезды в случае вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб. Все основные лыжные трассы дублируются второстепенными дорогами, проездами и подъездами, в целях обеспечения безопасности по всей их протяженности установлены знаки безопасности и информационные щиты.

Отдельная работа также выполняется эксплуатирующими службами, которые проводят регулярное обследование трасс, объезжая территории и контролируя их состояние.

Для комфортного отдыха жителей на территории катков работают теплые раздевалки и туалеты, пункты проката и заточки коньков, кафе, "раздается" бесплатный Wi-Fi и даже имеются стойки для зарядки гаджетов. Только в 2017 году было размещено более 150 таких объектов инфраструктуры.

Для тех, кто не имеет своих коньков и лыж, в Москве работает более 470 пунктов проката инвентаря, где можно приобрести необходимые вещи и для других зимних видов отдыха.

Создание одной из самых развитых и передовых инфраструктур для массового отдыха жителей предусмотрено в Москве комплексной программой благоустройства. Со временем, с обустройством новых территорий, спортивных площадок, "коробок" для катания на коньках и лыжных трасс будет становиться все больше.

К примеру, совсем недавно новый каток появился на площади Юности в Зеленограде. Территорию более чем в шесть гектаров благоустроили летом этого года в соответствии с пожеланиями местных жителей: на месте хаотичной парковки и неухоженного пространства появились сцена и места для уличных вернисажей, а главной достопримечательностью площади стал фонтан с подсветкой, на месте которого сейчас залит каток площадью 1,5 тысячи квадратных метров.