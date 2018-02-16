На юго-западе Москвы реконструировали советский коллектор

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Коллектор "Зюзино" на юго-западе Москвы, введенный в эксплуатацию еще в 1961 году, в ходе реконструкции привели к современным стандартам, сообщили в прес-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства в пятницу.

"Обновление и адаптация к современным эксплуатационным стандартам были произведены в общегородском коллекторе "Зюзино". Объект был введен в эксплуатацию в далеком 1961 году и достался ГУП "Москоллектору" в наследство от прежних эксплуатирующих организаций", — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в комплексе, для ГУП "Москоллектора" это был первый опыт масштабной реконструкции. В ходе работ было произведено инъектирование швов днища, тампонаж, все кабельные и технологические конструкции были заменены на современные. В комплексе подчеркнули, что они хорошо защищены от коррозии, а значит прослужат не менее 50 лет.

Общегородской коллектор "Зюзино" совмещен с тремя действующими коллекторами предприятия: "Академическим", "Профсоюзным" и "Обручевским". Благодаря коллектору сегодня энергоресурсами снабжаются Московский завод по обработке специальных сплавов, Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный Центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина", Институт космических исследований РАН, Главархив на Профсоюзной.