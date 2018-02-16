Тамбовская область и "Почта Банк" договорились в Сочи о сотрудничестве

ТАМБОВ, 16 фев — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и "Почта банком" в целях улучшения качества предоставления финансовых услуг жителям региона, особенно в сельской местности, подписано в пятницу в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Документ подписали первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов и первый заместитель президента-председателя правления "Почта Банка" Георгий Горшков.

"Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду социально-экономических направлений, в том числе совместное участие в развитии современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Тамбовской области, реализацию программ внедрения безналичной формы расчетов с использованием банковских карт, финансово-экономический консалтинг", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, совместная работа позволит улучшить качество предоставления финансовых услуг жителям области, особенно в сельской местности.

"Тамбовская область заинтересована в сотрудничестве с "Почта Банком". Стратегия банка — предоставлять финансовые услуги сельскому населению, что очень важно для нашего аграрного региона. Ведь далеко не все жители сельской местности, особенно это касается пенсионеров, пользуются цифровыми банковскими сервисами. "Почта Банк" имеет сеть сельских отделений, которые совмещены с почтовыми. В силу того, что у "Почты России" уже есть определенная инфраструктура, модель обслуживания сельского населения, предложенная "Почта Банком", является экономически обоснованной", — приводит пресс-служба слова Ганова.

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