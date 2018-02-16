Дорожный комплекс Подмосковья готов к работе при плохой погоде

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дорожный комплекс Московской области готов к работе в сложных погодных условиях, сообщили в пресс-службе областного Минтранса.

"Все транспортные и дорожные предприятия Московской области готовы к ухудшению погодных условий в регионе. По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего дня и в течение всей следующей недели в Подмосковье ожидаются осадки в виде снега. В настоящее время дорожные службы области работают в штатном режиме. В работах по зимнему содержанию региональных дорог задействовано более 300 единиц специализированной техники", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме, и при необходимости дополнительные единицы снегоуборочной техники будут выведены на линии. В этом сезоне для зимнего содержания региональных дорог, общая протяженность которых составляет более 14,5 тысячи километров, подготовлено свыше 1,6 тысячи единиц спецтехники.