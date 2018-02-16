Клишас рассказал о мерах по защите гражданских прав и свобод

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Необходимо создавать надгосударственные структуры, в которые граждане смогут подавать жалобы на нарушения своих прав и свобод, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Возможно, нам нужно в будущем подумать о том, чтобы какие-то надгосударственные образования создать, связанные, имеется в виду, досудебные, с тем, чтобы наши граждане могли обращаться с целью защиты прав и свобод не только в Европейский суд по правам человека", — сказал Клишас на заседании коллегии министерства юстиции РФ.

Он отметил, что возможность создания таких структур стоит рассмотреть "возможно, в рамках нашей евразийской интеграции". По его словам, такие институты необходимы, поскольку РФ "все больше и больше" расходится в понимании "существенного содержания прав и свобод" с Европейским судом.