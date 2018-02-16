Минюст наградил троих сотрудников за работу по защите российских олимпийцев

Российские спортсмены идут под Олимпийским флагом во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Российские спортсмены идут под Олимпийским флагом во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр юстиции Александр Коновалов вручил награды троим сотрудникам Федерального центра судебной экспертизы за участие в работе по возврату российским спортсменам олимпийских медалей, завоеванных в Сочи.

"Трое наших коллег из Федерального центра судебной экспертизы получили поощрение от министерства и благодарность от министерства за то, что предприняли огромную и очень квалифицированную работу, которая легла в основу защиты российских спортсменов в международном спортивном арбитраже и позволила вернуть заслуженные олимпийские медали, которые наши спортсмены выиграли в Сочи", — сказал он на коллегии ведомства в пятницу.

Комиссия Международного олимпийского комитета ранее признала 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх.

В феврале Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских спортсменов, ранее признанных Комиссией Международного олимпийского комитета виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты этих олимпийцев, показанные на Олимпиаде-2014, были восстановлены.