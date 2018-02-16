Политик из Африки был тронут заботой крымской бабушки

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Мэр бенинского города Абомей-Калави Жорж Бада заявил, что во время визита в Крым был тронут заботой со стороны незнакомой пожилой женщины.

Делегация из Бенина прибыла в Крым с визитом в понедельник. Гости полуострова уже встретились с мэром Симферополя Игорем Лукашевым и представителями крымского правительства.

"У меня не было шапки и старая женщина, бабушка подошла ко мне, потрогала мою голову и сказала, сынок, ты заболеешь, надень шапку. Это было очень трогательно. Я вижу, какие здесь живут простые и хорошие люди", — сказал Бада журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Бада подчеркнул, что остался доволен посещением Крыма, где увидел доброжелательность людей и уникальные культурно-исторические объекты.

"Визит в Крым мне очень понравился. За это время я получил много информации, которая отличается от той, что я владел раньше. Когда я вернусь домой, то расскажу все своим друзьям. Я вижу, как живут жители Крыма, нигде я не видел танки, которые стоят в городе. Все мирно и спокойно", — подчеркнул мэр.

Бада также отметил, что за время визита посетил различные административные здания, где состоялись встречи с чиновниками различного уровня, и один из крымских вузов. Особенно ему запомнилось посещение Ливадийского дворца, где проходила Ялтинская конференция 1945 года, и винзавод "Массандра".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>