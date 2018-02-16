В московском метро могут заменить названия линий в аудиосообщениях

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальные названия радиальных линий московского метрополитена в схемах и звуковых объявлениях могут заменить на обозначения номерами или цветами, наиболее подходящие варианты москвичам предлагают выбрать в проекте "Активный гражданин", сообщили в пресс-службе проекта.

Как пояснили в пресс-службе проекта в пятницу, сегодня все линии столичного метро имеют полные официальные названия, цветовые обозначения, а также порядковые номера. Такая система применяется с 90-х годов.

"Часто мы называем линии метро по цветам. Сказать "оранжевая ветка" быстрее, чем "Калужско-Рижская". Цветовые названия давно устоялись и стали основным ориентиром, однако сегодня в схемах метрополитена и аудиообъявлениях в вагонах поездов используются официальные полные названия, которые довольно трудно воспринимаются на слух", — сказали в пресс-службе.

В ходе голосования москвичи смогут выбрать наиболее подходящий вариант обозначения линий метро в схемах и аудиосообщениях. Среди вариантов ответа – номерная система, цветовая, либо официальные названия линий.

Участники проекта "Активный гражданин" уже не в первый раз принимают участие в выборе названий линий столичной подземки. Так, например, в 2017 году в результате самого продолжительного голосования, которое длилось полгода, активные граждане выбрали название для Третьего пересадочного контура (ТПК). Самым популярным вариантом стал ответ "Большая кольцевая линия" (Big circle line), его предпочли 53,34 % участников.